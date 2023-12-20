محافظ الدقهلية: 35% تخفيضًا على البصل بمنافذ جمعية مواطنين ضد الغلاء

وافق محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الأربعاء، على طرح بصل بسعر مخفض بنسبة 35 % للبيع للمواطنين أمام منافذ جمعية مواطنون ضد الغلاء، موضحا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع جمعية "مواطنون ضد الغلاء" لتوفير مزيد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع التجار والمصدرين لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.



وأكد مختار أنه تمت إقامة 21 معرضا لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة من 15 إلى 25% و30% لبعض السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المنافذ والشوادر على مستوى المحافظة بلغت 854 منفذًا تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية.



وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين كافة الفئات والقطاعات لدعم وتوفير كافة المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال التعاون مع مديرية التموين والطب البيطري والغرفة التجارية وجمعية مواطنون ضد الغلاء.

وفي سياق متصل أوضح المحافظ، أن أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وأعضاء البرلمان يعملون كفريق واحد من أجل تحقيق مطالب واحتياجات أبناء الدقهلية.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، كما ضخت الوزارة كميات كبيرة من منتجات البصل وطرح الكيلو بسعر 20 جنيها، بجانب أيضا طرح منتجات الفاكهة بفروع الشركات التابعة للوزارة.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مد المنافذ بمنتجات الخضراوات والفاكهة يوميا، حيث تتابع الوزارة معدلات الضخ خاصة البصل في إطار الحرص على توفير احتياجات المواطنين من السلع، كما طرحت الوزارة الطماطم بسعر 10 جنيهات، والبطاطس بسعر 20 جنيها، والليمون بسعر 16 جنيها.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في توفير وتأمين مخزون استراتيجى من السلع الغذائية.