كيف يتم الاحتفال بمهرجان الأجواء الشتوية حول العالم؟

أعلنت هيئات الأرصاد الجوية على مستوى العالم عن بداية الانقلاب الشتوي منذ يومان، واستعد عشاق علم الفلك في نصف الكرة الشمالي للاحتفال بقدوم فصل الشتاء والتعامل معه على أنه حدث مثير لمشاهدة النجوم في السماء بوضوح اكثر.

وحسب موقع “Hindustan times” يعد الانقلاب الشتوي، الذي يقع في 21 أو 22 ديسمبر، حدثًا سنويًا بارزًا يمثل أطول ليل وأقصر نهار في العام، وقد حدد التقويم الخاص ليوم الجمعة 22 ديسمبر من هذا العام حيث سيقام الحدث يوم الجمعة في حوالي الساعة 8:57 مساء، ويتمتع هذا الحدث، المتأصل في الميل المحوري للأرض، بأهمية ثقافية وتاريخية وفلكية كبيرة.

لقد أدرك البشر هذا الحدث الفلكي منذ آلاف السنين واحتفلوا بعودة الشمس في مجموعة متنوعة من العادات التاريخية والثقافية، دعونا نلقي نظرة على كيفية الاحتفال به في أجزاء مختلفة من العالم.

تقاليد الانقلاب الشتوي من جميع أنحاء العالم:

وفقًا للموسوعة البريطانية، إليك تقاليد الانقلاب الشتوي الرئيسية من جميع أنحاء العالم.

1. دونغ تشي:

يعد "وصول الشتاء" أو Dong Zhi مهرجانًا مهمًا في الصين، من المعتاد خلال هذا الوقت التجمعات العائلية للاحتفال بالعام المقبل، ووفقا للتقويم السماوي الصيني التقليدي، تقع هذه المناسبة عادة بين 21 و23 ديسمبر، ويقال إنه بدأ كاحتفال بنهاية الحصاد، حيث يعود العمال من الحقول ويتقاسمون إنتاج عمالهم مع عائلاتهم، ويستمتع المرء بوجبات خاصة مثل كرات الأرز أو وجبات لحم تانغ يوان.

2. يوم لوسيا:

يحتفل الإسكندنافيون بيوم سانت لوسيا، وهو مهرجان الأضواء، تعود أصولها إلى الانقلاب الشمالي عندما أشعل الناس النيران لدرء الأشباح خلال أطول ليلة. ويتم الاحتفال به اليوم على شرف الشهيدة المسيحية سانت لوسيا، احتفالًا بسانت لوسيا، ترتدي الفتيات فساتين بيضاء بأوشحة حمراء وتيجان مصنوعة من الشموع.

3. منتصف الشتاء في القارة القطبية الجنوبية:

وحتى القارة القطبية الجنوبية تحصل على نصيبها من الاحتفالات بالانقلاب الشمسي، وذلك بفضل الباحثين الذين يقضون موسم البرد الطويل الخطير هناك، يحتفل الناس في نصف الكرة الجنوبي بمنتصف الشتاء، بينما يتمتع سكان نصف الكرة الشمالي بأطول يوم في السنة، تعد الوجبات الخاصة والأفلام وربما حتى الهدايا المصنوعة يدويًا جزءًا من الاحتفالات.

4. ساتورناليا:

يمكن القول إن احتفالات عيد الميلاد الحالية وعطلة ساتورناليا الرومانية القديمة ترتبطان ارتباطًا وثيقًا، يمثل هذا الاحتفال اختتام موسم الزراعة ويقام في وقت قريب من الانقلاب الشتوي، لعدة أيام كانت هناك ألعاب، ولائم، وتقديم الهدايا، وتم عكس التسلسل الهرمي الاجتماعي، لم يطلب من العبيد العمل وكانوا لفترة قصيرة يعاملون على قدم المساواة.

5. شعاع الشمس:

في بيرو فهذا حدث خاص بالإنكا لتكريم إله الشمس، وبالنسبة لبيرو فقد تم الانقلاب الشتوي قبل وصول الغزاة الإسبان، احتفل الإنكا بهذه الاحتفالات، التي تضمنت الأعياد وتقديم الاضحيات من الحيوانات أو الأطفال، تم حظر هذا الحدث من قبل الإسبان، ولكن تم إعادته إلى القرن العشرين وما زال يتم الاحتفال به حتى اليوم وإن كان ذلك من خلال اضحيات زائفة بدلًا من الاضحيات الفعلية.



6. يلدا:

عطلة يلدا الفارسية، والمعروفة أيضًا باسم شاب يلدا، تحيي ذكرى الانقلاب الشتوي في إيران ويعود تاريخها إلى آلاف السنين، في مثل هذا اليوم ينتهي شهر آزار الفارسي، ويتم الاحتفال تقليديًا بـ يلدا باعتبارها عيد ميلاد إله الشمس ميثرا وانتصار النور على الظلام، حيث تجتمع العائلات معًا للاحتفال من خلال تناول أطباق خاصة مثل الرمان والمكسرات، بل إن البعض يظل مستيقظًا لوقت متأخر لاستقبال الشمس.

7. سويال:

تحتفل قبيلة هوبي في شمال أريزونا بسويال، الانقلاب الشتوي، تشمل الطقوس والاحتفالات الرقص والتطهير وتبادل الهدايا أحيانًا، قبيلة الهوبي تحيي الكاتشينات وهي أرواح حراسة الجبال في وقت الانقلاب، ويتم تصنيع عصي الصلاة واستخدامها في مجموعة متنوعة من الطقوس والبركات.