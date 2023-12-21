الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الشتاء يبدأ بمنخفض جوى يثير الأتربة.. وتحذيرات لمرضى الحساسية

الطقس
الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات المناخ، التى تتمثل فى نشاط للرياح المثيرة للأتربة وبرودة شديدة مصحوبة بأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك بالتزامن مع بدء فصل الشتاء، أمس.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بامتداد لمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا، فى العديد من المناطق الجنوبية الصحراوية، فضلًا عن منخفض سطحى على سطح البحر المتوسط، ما يزيد من حدة التقلبات الجوية المختلفة على مدار اليوم.

وأضافت «غانم»، لـ«الدستور»، أن البلاد يسودها نشاط للرياح المُثيرة للرمال والأتربة، على المناطق المكشوفة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والشمال، التى تؤدى إلى انخفاض وتدهور الرؤية الأفقية فى الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى زيادة كميات الأمطار على المناطق المطلّة على البحر.

وأكدت أن هناك انخفاضًا فى درجات الحرارة على مدار الأيام المُقبلة، مُشيرة إلى حالة من عدم الاستقرار بداية من اليوم حتى غدٍ، على كل الأنحاء، نتيجة دخولنا فصل الشتاء رسميًا.

وحذرت «غانم» من الشبورة المائية التى تبدأ من الرابعة إلى التاسعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن نشاط للرياح، بسرعات تتراوح بين ٣٠ و٤٠ كيلومترًا فى الساعة باختلاف المناطق.

ونصحت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، نتيجة الأتربة والرمال.

كما دعت قائدى المركبات إلى القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة فى الأماكن المكشوفة فى الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة وفى الصباح الباكر.

الشتاء موعد بدء الشتاء موعد نهاية الشتاء درجات الحرارة اليوم

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