الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عباس يطالب بسرعة تقديم المساعدات الإنسانية.. وبوتين يطالب بوقف إطلاق النار فى غزة

محمود عباس
محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن هناك ضرورة لوقف إطلاق النار من أجل تجنيب المدنيين في غزة ويلات القصف وحرب الإبادة والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية على القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وطالب "عباس" بسرعة تقديم المساعدات الإنسانية ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والوقود لغزة، ومنع التهجير القسري لسكان القطاع.

فيما تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الفلسطيني بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويطالب بوقف القتال في القطاع.

محمود عباس فلسطين بوتين روسيا الحرب في غزة

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