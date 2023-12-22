الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باحث بريطانى: إسرائيل خسرت حرب غزة ونتنياهو لن يعترف بذلك أبدًا

غزة التي دمرها العدوان
غزة التي دمرها العدوان الإسرائيلي

قال أستاذ دراسات السلام في جامعة برادفور البريطانية، بول روجرز، إن إسرائيل خسرت الحرب ضد حركة حماس، ولكنها لن تعترف بذلك أبدًا، معتبرًا أن الرواية الرسمية الإسرائيلية التي تقول "إن حماس ضعفت" غير واقعية، حيث "إن عقيدة الجيش الإسرائيلي المتمثلة في القوة الهائلة هي التي تخفق"، حسب رأيه.

وتحت عنوان "إن إسرائيل تخسر الحرب ضد حماسـ ولكن نتنياهو وحكومته لن يعترفوا بذلك أبدًا"، قال الباحث البريطاني، في مقال له نشر بصحيفة الجارديان، اليوم الجمعة، "كان السرد الرسمي يقول إن حماس قد ضعفت، ولكن في الواقع فإن عقيدة القوة الهائلة التي يتبناها الجيش الإسرائيلي هى التي تخفق".

وأشار روجرز إلى أنه حتى وقت قريب، كانت رواية الحرب على غزة خاضعة إلى حد كبير لسيطرة الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، التي تتعرض لضغوط هائلة لتحقيق النجاح.

كما أشار إلى  أن العديد من قادة جيش الاحتلال يتمتعون بقدر كبير من الذكاء، ولو أنهم أصحاب تفكير واحد لا محالة، وسوف يدركون الآن أنه على الرغم من كل خطابات نتنياهو، فإن حماس، أو على الأقل أفكار حماس، لا يمكن هزيمتها بالقوة العسكرية. 

 

وأضاف: "وهم يعلمون أيضًا أنه في حين أن المحادثات متوقفة، فإن الضغط الذي تمارسه عائلات الرهائن قد يؤدي قريبًا إلى هدنة إنسانية أخرى. ولذلك، فإن هدفهم سيكون إلحاق الضرر بحماس بقدر ما يستطيعون، وبأسرع ما يمكن، مهما كان الثمن الذي سيتحمله الفلسطينيون"، مستشهدا على هذا النهج، بالغارات الجوية المكثفة هذا الأسبوع على القطاع.

وتابع: "وما يجعل ذلك ممكنا هو اعتماد نتنياهو على أقلية متطرفة من الأصوليين الدينيين والصهاينة المتشددين في حكومته. ولم يكن من الممكن أن يحصلوا على أي دعم أوسع في إسرائيل لولا مأساة 7 أكتوبر، ومع ذلك فإنهم يلحقون المزيد والمزيد من الضرر بأمن إسرائيل على المدى الطويل".

 

إسرائيل تخلق جيل جديد من حماس

 

في هذا الإطار، رأى الباحث، أن إسرائيل لا تجازف بالتحول إلى دولة منبوذة فحسب، حتى بين حلفائها، بل إنها سوف تعمل أيضًا على تغذية جيل من المعارضة المتطرفة من قِبَل حماس المعاد تشكيلها أو خليفتها الحتمية.

وأردف: "إنها تحتاج إلى إنقاذ نفسها، لكن هذا سيعتمد، أكثر من أي شيء آخر، على جو بايدن والأشخاص من حوله. وربما يتعين عليهم، ربما بدافع من المزاج العام المتغير بسرعة في أوروبا الغربية، أن يدركوا دورهم في وضع نهاية فورية لهذا الصراع".

وفي الوقت الذي أكد فيه أن سمعة إسرائيل الدولية ربما تكون قد تراجعت مع مقتل 20 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 50 ألفا، وتدمير جزء كبير من قطاع غزة، إلا أنه لا يزال بإمكان جيش الاحتلال الإسرائيلي الترويج لسرد مقبول عن ضعف حماس الشديد، حتى إنه يدعي أن الحرب في شمال غزة اكتملت إلى حد كبير، وسيتبع ذلك عما قريب النجاح في جنوبها.

txt

محلل سياسى: إسرائيل تتوسل الآن من أجل هدنة إنسانية بعد تكبر نتنياهو

ورأى أن ما ساعد هذا السرد هو الصعوبات الشديدة التي يواجهها عدد قليل من الصحفيين الذين ما زالوا يعملون في غزة، بينما كانت هيئة الصحافة الدولية عالقة في القدس، وتعتمد على مصادر جيش الاحتلال الإسرائيلي في كثير من معلوماتها.

وتابع أن هذا الأمر قد تغير عندما بدأت صورة مختلفة في الظهور. فقد كان هناك نقص في الأدلة الداعمة لزعم الجيش الإسرائيلي بوجود مقر لحماس تحت مستشفى الشفاء، ثم لم يتمكن من تحديد موقع المحتجزين الإسرائيليين، رغم امتلاكه بعضا من أكثر المعلومات الاستخباراتية تقدما في العالم.

ولفت الباحث إلى وجود مؤشرات أخرى أوسع تدل على مشكلات الجيش الإسرائيلي، كما ذكرت معلومات نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت حصلت عليها من إدارة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع، تشير إلى أن عدد إصابات الإسرائيليين أكثر من 5 آلاف، مع تصنيف 58% منها إصابات خطيرة، وأكثر من 2000 شخص صُنفوا رسميا معاقين، وذلك مقارنة بالأرقام الرسمية التي تحدثت عن مقتل 460 عسكريا فقط في غزة وإسرائيل والضفة الغربية، وإصابة نحو 1900 آخرين.

وأضاف: "أنه كان هناك أيضًا عدد من الضحايا بالنيران الصديقة، بلغت حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" 20 حالة وفاة من أصل 105 بسبب القتال.

باحث بريطاني إسرائيل الحرب حماس الجيش الإسرائيلي نتنياهو

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة أوراوا اليابانى على البرونزية

فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

سعر الذهب في مصر بالمصنعية صباح الجمعة في محلات الصاغة

رسميًا.. موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات والمدارس

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر