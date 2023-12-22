الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكاديمي: إسرائيل تعيش حالة من الخلافات السياسية والعسكرية بسبب الحرب على غزة

الدكتور محمد عبود
الدكتور محمد عبود

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن إسرائيل تعيش على مستوى القيادة السياسية والعسكرية حالة من الخلافات والتشابك والتراشق الشديد بسبب أحداث الحرب على غزة، وعدم قدرة إسرائيل على حسم المعركة تجاه المقاومة الفلسطينية وتحقيق انتصار على رغم من مرور 77 يوم على هذه الحرب.

خلال لتعليق أعمال بعض الجنود الإسرائيليين

وأضاف عبود، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الجمعة، أنه من أبرز ملامح هذه الخلافات مشاجرة داخل المجلس الأمني الموسع بقيادة بنيامين نتنياهو وبحضور رئيس الأركان الإسرائيلي وبعض وزراء حزب الليكود، حيث بدأت الشرارة بسبب قرار الجيش تعليق أعمال بعض الجنود الإسرائيليين الذين قاموا بالاعتداء على المسجد الكبير بمخيم جنين، ولهذا تقرر إيقاف أعمالهم لتحسين صورة الجيش أمام العالم بعد الغضب الشديد الذي واجهم بعد الاعتداءات على المسجد.

 خوف من انتهاء هذه الحرب والدخول في محاكمات

وتابع: لم يكن هذا هو الخلاف الوحيد ولكن نشب خلاف اخر بسبب النفق الذي أعلنت إسرائيل اكتشفه متأخرًا، لافتًا إلى أن هذا الخلاف يعبر عن الخوف من اليوم التالي لانتهاء هذه الحرب والدخول في محاكمات.

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