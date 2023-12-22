عاجل.. كشفت كذب الأرقام الرسمية.. الجارديان: 5000 عسكرى حصيلة خسائر إسرائيل بحرب غزة

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن إسرائيل خسرت حربها في قطاع غزة أمام حركة حماس، ولكن لن يُقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو أي من أعضاء حكومته على الاعتراف بهذه الهزيمة.

وأوضحت أن البيانات الحكومية الإسرائيلية كشفت عن خسائر فادحة في الجيش الإسرائيلي بسقوط 5 آلاف من صفوف الجيش ما بين قتلى وإصابات خطيرة وإعاقات دائمة.

صحيفة إسرائيلية تنشر معلومات بأن قتلى جيش الاحتلال أكثر من 5 آلاف

وأشارت إلى أنه قبل عشرة أيام، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الرائدة في إسرائيل، معلومات حصلت عليها من قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، والتي كشفت عن أن عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 5 آلاف ما بين قتيل ومصاب، منهم 58% إصابات خطيرة و2000 أصيبوا بعاهات مستديمة، كان هناك أيضًا عدد من الضحايا بالنيران الصديقة، حيث أبلغت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن 20 حالة وفاة من أصل 105 بسبب هذه النيران أو الحوادث أثناء القتال.

خسائر كبرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. هل نجحت حماس؟

وأفادت الصحيفة بأنه حتى وقت قريب، كانت رواية الحرب على غزة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع في البلاد إلى حد كبير، وربما تكون سمعة إسرائيل الدولية قد تراجعت مع استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني، وجرح أكثر من 50 ألفًا، وتدمير جزء كبير من قطاع غزة، لكن لا يزال بإمكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يروج لسرد معقول عن حماس الضعيفة بشدة، حتى لو ادعى أن الحرب في غزة قد تفاقمت فقد اكتمل اجتياح شمال غزة إلى حد كبير، وسيتبعه النجاح في جنوب غزة.

وتابعت "الجارديان" أن كذب الروايات الإسرائيلية بدأ في الظهور عندما ظهر النقص الواضح في الأدلة التي تدعي إسرائيل أنها جمعتها وتثبت صحة رواياتها وخصوصًا فيما يتعلق بوجود مقر القيادة العسكرية لحركة حماس تحت مجمع مستشفى الشفاء الطبي، بالإضافة إلى فشل الجيش الإسرائيلي حتى الآن في تحرير المحتجزين، على الرغم من امتلاكه أحد أقوى أجهزة الاستخبارات في العالم.

وأضافت أنه خلال الآونة الأخيرة وقع حدثان الأول كمين حي الشجاعية الذي حدث في شمال غزة التي من المفترض أن تخضع الآن لسيطرة إسرائيلية كاملة، ولكن سقطت هذه الادعاءات مع استمرار قوة حركة حماس وسيطرتها المطلقة على غزة.

مقتل 10 جنود وضباط إسرائيليين في كمين الشجاعية

وأسفر كمين الشجاعية عن مقتل 10 جنود وضباط إسرائيليين، ثم جاء الحادث الثاني ليُعزز من الرواية، بقتل 3 محتجزين في حي الشجاعية بعد هروبهم من محتجزيهم، هذان الحادثان أثارا الشكوك بشأن التقدم الذي تحرزه إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك مؤشرات أخرى أوسع على مشاكل الجيش الإسرائيلي، حيث أظهرت الأرقام الرسمية للضحايا مقتل أكثر من 460 عسكريًا في غزة وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة وإصابة نحو 1900 آخرين، لكن مصادر أخرى تشير إلى أعداد أكبر بكثير من الجرحى.