عبدالحليم قنديل: حماس تتخذ موقفا حاسما من الهدنة

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن بريطانيا جزء من قطاعات غربية غيرت موقفها تجاه إسرائيل مثل إيرالندا وفرنسا وكندا واستراليا ونيوزيلند.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية منة فاروق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الموقف الأمريكي صار محاصرًا في المجتمع الغربي وفي قرار مجلس الأمن الأخير الذي استخدمت فيه حق الفيتو كانت أمريكا وحدها، مؤكدًا أن محاولة مجلس الأمن المتعثرة الآن بسبب تردد الموقف الأمريكي، كما أن الشأن الداخلي الأمريكي في غاية الاضطراب.

إسرائيل الآن هي التي بادرت بالمطالبة بهدنة

وتابع، أن إسرائيل الآن هي التي بادرت بالمطالبة بهدنة، وحماس تتخذ موقفًا حاسمًا الآن وتصر على أنه لاهدنة مؤقتة، وتشترط انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها، بالإضافة إلى الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين مقابل كل الأسرى الإسرائيليين وهذا موقف معلن.