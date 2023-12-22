الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا توما حبيب يترأس تسبحة كيهك 2023 بمقر المطرانية

توما حبيب
توما حبيب

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، تسبحة كيهك، وذلك بمقر المطرانية.

شارك في الصلاة كلٌ من القمص بشري لبيب، القمص مرقس بشري، الأب إرميا عياد، الأب يوحنا زكريا، الأب أندراوس رفعت، بالإضافة إلى الأخوات الراهبات، والشمامسة، وجمع غفير من رعية مار جرجس، بسوهاج.

 صوم الميلاد المجيد يتخلل شهر كيهك

ويتخلل صوم الميلاد المجيد شهر كيهك او مايعرف بالشهر المريمي والذي تبدأه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  السبت 9 ديسمبر 2023، ويعد شهر كيهك، هو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

 الشهر الرابع في الشهور القبطية

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية، ويبدأ في 9 ديسمبر من كل عام، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

وتخصص الكنيسة الأرثوذكسية شهر كيهك لتمجيد السيدة العذراء، حيث يشتهر بالسهرات سهرات كيهك، التى تمتد من المساء وحتى صباح اليوم التالى، وتصلى خاله صلوات خاصة، حيث له كتاب صلوات خاص به يسمى "الإبصلمودية الكيهكية".

ويشتهر شهر كيهك بـ"شهر سبعة وأربعة"، ويرجع ذلك لتلاوة صلوات الـ7 "ثيؤطوكيات"، تعنى تمجيد للعذراءوالـ4 "هوسات"، تعنى تسبحة، كما يشتهر شهر كيهك بالعديد بالاسماء منها الشهر المريمى نسبة للسيدة العذراء.

وقال القمص يوحنا نصيف كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في شيكاغو: انه لابد أن يكون في كيهك أربعة آحاد، ويُقرَأ في إنجيل القدّاس الخاصّ بهم الأصحاح الأوّل من بشارة معلِّمنا لوقا مُقَسَّمًا على أربعة أجزاء (الأحد الأول: بشارة الملاك جبرائيل لزكريا بيوحنّا المعمدان - الأحد الثاني: بشارة الملاك جبرائيل للعذراء بالمسيح - الأحد الثالث: زيارة السيّدة العذراء لأليصابات - الأحد الرابع: ميلاد القديس يوحناّ المعمدان).

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