الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو الفريق القانونى لضحايا غزة: نوفر كل الأدلة المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية

التهجير القسري لأهالي
التهجير القسري لأهالي غزة

قال تريستينو مارينييلو، عضو الفريق القانوني لضحايا غزة، إن الفلسطينيين في غزة يتعرضون لانتهاكات واضحة من تعذيب وتهجير وقتل وإنكار حقوقهم، لافتا إلى أن هناك انتهاكا واضحا ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر منها جرائم ترقى إلى إبادة جماعية.

 التهجير القسرى الذى تقوم به قوات الاحتلال ضد سكان غزة جريمة حرب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التهجير القسري الذي تقوم به قوات الاحتلال ضد سكان غزة جريمة حرب حيث لا مكان آمن في القطاع، مشددًا على ضرورة اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات جدية ضد مرتكبي جرائم الحرب في غزة وتحريك مذكرات قضائية ضدهم.

وتابع: "المحكمة الجنائية هي البديل الوحيد للعدالة بشأن التحقيق في الحرب بقطاع غزة، ونحن نقوم بالتحقيقات في الجرائم الإسرائيلية  ضد الفلسطينيين وخاصة سكان قطاع غزة منذ عام 2014".

وواصل: "نقوم بتوفير كل الأدلة المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي".

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