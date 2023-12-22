فريدة الشوباشى: إسرائيل انتهت ولن تستمر بفضل موقف الرئيس السيسى

أبرزت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، موضوعًا لجريدة "الدستور" بعنوان: "خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني.. السيسي يطالب المجتمع الدولي بتحقيق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية".

الرئيس يضع أمام العالم الاختيارات الصائبة لحل القضية الفلسطينية

علقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي على الموضوع، قائلة: "إننا نؤكد إصرار الرئيس السيسي المصري الوطني العربي المحترم الإنسان الذي يرى ما يحدث في غزة، وكاشفًا للمؤامرة، حيث إنه يضع أمام العالم الاختيارات الصائبة لحل القضية الفلسطينية".

وأضافت الشوباشي أن إسرائيل انتهت ولن تستمر بفضل موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصطفاف الشعب المصري كله ورائه، لافتة إلى أن هناك يهودا في العالم ضد إسرائيل.

وتابعت: "نحن لسنا ضد اليهود، وفي أواخر الأربعينيات كنا ثلاث ديانات، إسلام ومسيحية ويهودية".