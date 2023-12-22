جميعهم سودانيين.. أسماء مصابي انقلاب سيارة نقل بأسوان

توصلت "الدستور" لأسماء مصابي وضحايا، حادث انقلاب سيارة نقل تحمل ركاب جميعهم سودانيين، بطريق الشاذلي أبو الحسن في محافظة أسوان، صباح اليوم، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين.

أسماء المصابين

أمير أحمد اسماعيل، عمره 28 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، عصام صديق عبدالقادر، عمره 40 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقرى، واية سليمان صالح، عمرها 25 سنة، وإصابتها كسور متفرقه بالجسم، انتصار صديق عبد القادر، عمرها 52 سنه، وإصابتها جروح متفرقه بالجسم، وابو بكر بدر الدين عبد الرحمن، عمره 29 سنه، اصابته جروح بالجسم، احمد اسماعيل محمد، عمره 22 سنه، وإصابته جرح بالجبهه واشتباه نزيف.

كما تضمن الاسماء هنادي صديق عبد القادر عمرها 40 سنه، واصابتها كسر بالذراع الايمن وكدمات بالظهر، وحسن فيصل حسن، واصابته كدمات بالجسم، عمره سنة، ونهاد فيصل حسن، عمرها 3 سنوات، وإصابتها كدمات متفرقه في الجسم، وأصيله عوض عبد المنعم، عمرها 6 سنوات، وإصابتها كدمات متفرقه بالجسم، ونراج ابو بكر احمد، عمرها 28 سنه، حالتها غيبوبه وجرح قطعي بالراس، ورنا عثمان مصطفى 29 سنه، واصابتها اشتباه كسر باليد اليمنى، ومريته محمد خير، عمرها 62 سنة، وإصابتها كسور متفرقه بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

بينما تضمنت أسماء المتوفيين كلًا من يثرب أبوبكر مصطفي، عمره25 سنة، وأخر مجهول الهوية، وتم ايداع الجثامين بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة، للعرض علي الطبيب الشرعى لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.