الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 13 في انقلاب سيارة نقل بأسوان

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 13 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة نقل تحمل ركاب بطريق الشاذلى أبو الحسن فيمحافظة أسوان، صباح اليوم الجمعة، وجميعهم سودانيين الجنسية، وعلى الفور توجهت سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفيين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل تحمل ركاب بطريق  الشاذلى أبوالحسن داخل حدود المحافظة وتحديدًا بعد الكمين الموجود بحوالى 8 كيلومترات، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 شخص أخرون. 

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفيين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والعرض علي الطبيب الشرعى للكشف عن أسباب الوفاة الحقيقية. 

انتقال رجال الأمن 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراء الحادث، بالإضافة رفع آثاره من الطريق لحماية المارة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

وفى سياق آخر،  كان قد أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الاهتمام غير المسبوق الذى توليه أجهزة الدولة لذوى الهمم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، وحصولهم على كافة الحقوق والمزايا لما يمتلكونه من إبداعات ومواهب وإبتكارات تساهم فى خدمة مجتمعهم بلدهم.

جاء ذلك اجتماع اللجنة الاستشارية لشئون الإعاقة برئاسة  محافظ أسوان، وبحضور الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة، والدكتورة مرفت السمان مقرر اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من مديرى المديريات الخدمية.

وشهد الاجتماع عرض مقترحات وأفكار خارج الصندوق وبعيدًا عن الروتينيات المعقدة وتحمل الطابع الإنسانى الراقى، وكذا عرض ما تم تنفيذه من إنجازات عديدة ومتنوعة لصالح ذوى الهمم بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأسوانى.

وخلال الاجتماع، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بقيام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة بإعداد هيكل تنظيمى لإنشاء إدارة مركزية لها تكليفات ومهام محددة لتوحيد أسلوب ومنظومة العمل بشكل إيجابى وهادف، على أن يتم بالتوازى إجراء حصر شامل لجميع الأشخاص من ذوى الإعاقة بمشاركة لكافة الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة تضم كافة المعلومات بما فيها الأسماء، والرقم القومى للشخص من ذوى الهمم وولى أمره، والفترة العمرية والمرحلة التعليمية ودرجة الإعاقة والمستويات الإجتماعية والإقتصادية، والأنشطة الفردية أو الجماعية وبطاقات الخدمات المتكاملة من أجل حصولهم على حقوقهم والخدمات المختلفة بعدالة ومساواة كاملة.

اصابة 13 شخص مصرع شخصين انقلاب سيارة إسعاف الجهات الامنية

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