الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 أشخاص والقبض على 11 آخرين بسبب مشاجرة فى أسوان

منطقة المشاجرة
منطقة المشاجرة

نشبت مشاجرة بين 4 عائلات بمنطقة عزبة حجاجي بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء الإثنين، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، والقبض بواسطة رجال الشرطة على عدد من الأشخاص ضمن أطراف المشاجرة. 

 

تفاصيل الواقعة 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مركز شرطة مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بالشوم والعصي والملوتوف بين عدد من العائلات بمنطقة عزبة حجاجي التابعة لدائرة المركز. 

 

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة كوم أمبو إلى مكان المشاجرة لفرض السيطرة الأمنية علي المنطقة بأكملها وفض المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. 

 

وتبين بالفحص والتحريات الاولية أن المشاجرة نشبت بين 4 عائلات، وجميعهم بينهم صلة قرابة. 

 

وتمكنت ضباط المباحث من السيطرة على المشاجرة بمنطقة عزبة حجاجي، وتم القاء القبض على 11 شخصا من طرفى المشاجرة. 

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو شمال محافظة أسوان، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة 

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

منطقة عزبة حجاجي بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان
منطقة عزبة حجاجي بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان
منطقة عزبة حجاجي بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان
منطقة عزبة حجاجي بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان
منطقة عزبة حجاجي بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان
منطقة عزبة حجاجي بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان
كوم امبو مشاجرة إصابة 7 أشخاص القبض على 11شخص ضباط المباحث

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