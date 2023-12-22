"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال يطالب سكان البريج بالإخلاء الفورى والتوجه نحو دير البلح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال يطالب سكان البريج بالإخلاء الفوري والتوجه نحو دير البلح.

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة، في الوفت الذي يشن الاحتلال غارات وقصف مدفعي كثيف على جباليا ومخيمها، حسبما أوضحت وسائل إعلام فلسطينية.

ومن جانبها، أكدت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، من رفح الفلسطينية، أن الاحتلال دمر عمارات ومسح أحياء سكنية بميدان فلسطين، إذ نفذ أحزمة نارية في محور ميدان وسط غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يستهدف مراكز لإيواء النازحين في خان يونس، لافتة إلى أن هناك شهداء وجرحى وصلوا إلى مستشفى ناصر إثر قصف الاحتلال.

وتابعت: "هناك أنباء عن تدمير الاحتلال سيارات إسعاف الهلال الأحمر بغزة، علاوة على أن الاحتلال اعتقل عددًا كبيرًا من أطباء الهلال الأحمر في غزة".