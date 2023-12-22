"الزراعة": ارتفاع مساحات زراعات البصل بنسبة 40% للعروة الشتوية

أكد الدكتور عبدالمجيد مبروك، رئيس قسم البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زيادة مساحات البصل في بنسبة 40% في العروة الشتوية بمحافظات الوجة البحري والقبلي من 220 ألف فدان لتتخطى أكثر 300الف فدان، وأن المساحات في طريقها للتضاعف، حيث أن 95% من مساحات البصل يتم زراعتها في العروة الشتوية، منها 60% من المساحة في الوجه البحري و40% من المساحة في الوجة القبلي والتي ستوفر كميات من البصل وزيادة المعروض أمام المستهلكين.

إنتاج أصناف جديدة

وقال مبروك في تصريحات لـ"الدستور"، إن قسم بحوث البصل قام بانتاج أصناف جديدة من البصل عالية الإنتاجية، وقد تم إنتاج بصل جيزة 70 ويتم زراعته في مصر العالية وجيزة 98، والذي يتم زراعته في مصر الوسطى وجيزة 20، وجيزة الأحمر في الوجه البحري وجيزة أبيض لمصانع ألتجفيف، مشيرا إلى أن أسعار البصل انخفضت 15 جنيها في سوق العبور وتصل للمستهلك بـ20 جنيها، بينما البصل القديم في سوق العبور بـ20 جنيها يصل للمستهلك بـ25 جنيها، لافتا إلى أن دولة الهند لديها نفس مشكلة ارتفاع أسعار البصل، وجرى وقف التصدير نتيجة نقص الإنتاج وتأخر لديهم زراعة البصل الخريفي.

وكان أكد مبروك أن زيادة أسعار البصل حاليا ترجع إلى الفقد في الأبصال المخزنة نتيجة التزريع والأعفان فى نهاية الموسم السابق، ويجري حاليا نضج البصل المقور والمنزرع بسوهاج وأسيوط والمنيا خلال يناير وفبراير، يليه البصل جيزة سبعيني في فبراير ومارس، ثم الصنف جيزة 6 محسن في مارس وأبريل بالوجه القبلي، ثم جيزة 20 وجيزة أحمر في مايو ويونيو.