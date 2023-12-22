"القاهرة الإخبارية": مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، شن غارات إسرائيلية وقصف مدفعي كثيف على جباليا ومخيمها، حسبما أوضحت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت جميع مركبات الإسعاف الموجودة بمركز جباليا

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت جميع مركبات الإسعاف الموجودة بمركز جباليا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال لا تزال تعتقل 8 من أفراد طواقم "الهلال الأحمر الفلسطيني" من مركز إسعاف جباليا، مشيرا إلى أن الأوبئة بدأت تنتشر بقطاع غزة في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء.