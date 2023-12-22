الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المصري للفكر": زيارة وزير الخارجية البريطاني لمصر هدفها حلحلة الموقف المتأزم بغزة

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

قال الدكتور مصطفى عبد اللاه، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما شهدناه أمس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية البريطاني، وأيضًا لقائه  مع وزير الخارجية سامح شكري في  مقر وزارة الخارجية المصرية كان هدفه محاولة حلحلة الموقف المتأزم في قطاع غزة.

 سكان غزة يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ العالم

وأضاف عبد اللاه، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أننا وصلنا لليوم الـ 78 في الحرب على قطاع غزة، وهي حرب غاشمة جدًا على مدنيين عٌزل، حيث أنهم يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ العالم بسبب منع قوات الاحتلال من دخول المواد الإغاثية والغذائية ونفاذ المياه والوقود، بجانب القصف العشوائي المدمر لكل مقومات الحياة.

العملية العسكرية عبثية غير مخططة

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أننا نشهد وجود قوات الاحتلال على الأرض لمحاولة البحث عن أهداف غير موجودة، منوهًا بأن العملية العسكرية هي عملية عبثية غير مخططة بشكل كامل، وهدفها تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأكد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر حذرت من تهجير الفلسطينيين، لافتًا إلى أن مصر تقوم بمجهودات إقليمية ودولية هامة جدًا في دفع كل قوى العالم لإيقاف هذه الآلة العسكرية الغاشمة التي تسعى إلى تدمير القطاع وطرد سكانه إلى مناطق أخرى. 

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