كاتب صحفى: تغير الموقف البريطانى له صدى واسع على قرار مجلس الأمن

أوضح الكاتب الصحفي وجدي زين، أهمية زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى مصر، ومدى تغير الموقف البريطاني وقدرته في التأثير على قرار مجلس الأمن، قائلًا: "إن زيارة ديفيد كاميرون إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري هو لقاء في غاية الأهمية".

وأضاف وجدي زين الدين، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن هناك تغيرا في الموقف البريطاني، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي بدأ في حالة تراجع للمجتمع الدولي عن المواقف المتشددة تجاه الحرب الإسرائيلية البشعة على قطاع غزة.

وأوضح أن الموقف البريطاني في غاية الأهمية، لافتًا إلى أن هناك عملية تراجع مهمة جدًا سيكون لها تأثير قوي على القضية الفلسطينية في المرحلة القادمة، معقبا: "لقاء اليوم شهد تأكيدا مصريا بريطانيا على المبادئ الرئيسية التي كانت تراها مصر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية، وهو ما يقودنا إلى أمر بالغ الأهمية، وهو أن الموقف المصري، موقف عظيم ورائع، لديه رؤية ثاقبة للمستقبل، والثبات المصري على هذا الموقف يعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت بعض دول المجتمع الدولي تغير نظرتها ورأيها، وهذا ما حدث بالفعل".

وتابع: "يهمنا في المقام الأول بريطانيا لأنها دولة كبيرة، والسياسة الأمريكية لها علاقة مباشرة ببريطانيا، ودائمًا ما نقول بأن بريطانيا وأمريكا وجهان لعملة واحدة، والتغير الحادث في الموقف البريطاني تجاه القضية الفلسطينية هو تغير في غاية الأهمية سيكون له صدى واسعا في القرار المطروح أمام مجلس الأمن الدولي".