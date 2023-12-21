الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: تغير الموقف البريطانى له صدى واسع على قرار مجلس الأمن

غزة
غزة

أوضح الكاتب الصحفي وجدي زين، أهمية زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى مصر، ومدى تغير الموقف البريطاني وقدرته في التأثير على قرار مجلس الأمن، قائلًا: "إن زيارة ديفيد كاميرون إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري هو لقاء في غاية الأهمية".

وأضاف وجدي زين الدين، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن هناك تغيرا في الموقف البريطاني، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي بدأ في حالة تراجع للمجتمع الدولي عن المواقف المتشددة تجاه الحرب الإسرائيلية البشعة على قطاع غزة.

وأوضح أن الموقف البريطاني في غاية الأهمية، لافتًا إلى أن هناك عملية تراجع مهمة جدًا سيكون لها تأثير قوي على القضية الفلسطينية في المرحلة القادمة، معقبا: "لقاء اليوم شهد تأكيدا مصريا بريطانيا على المبادئ الرئيسية التي كانت تراها مصر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية، وهو ما يقودنا إلى أمر بالغ الأهمية، وهو أن الموقف المصري، موقف عظيم ورائع، لديه رؤية ثاقبة للمستقبل، والثبات المصري على هذا الموقف يعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت بعض دول المجتمع الدولي تغير نظرتها ورأيها، وهذا ما حدث بالفعل". 

وتابع: "يهمنا في المقام الأول بريطانيا لأنها دولة كبيرة، والسياسة الأمريكية لها علاقة مباشرة ببريطانيا، ودائمًا ما نقول بأن بريطانيا وأمريكا وجهان لعملة واحدة، والتغير الحادث في الموقف البريطاني تجاه القضية الفلسطينية هو تغير في غاية الأهمية سيكون له صدى واسعا في القرار المطروح أمام مجلس الأمن الدولي".

مجلس الأمن وزير الخارجية البريطانى بريطانيا القضية الفلسطينية إسرائيل

الأكثر قراءة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. إسرائيل تعيش موجات هجرة عكسية.. خبراء: رجال الأعمال يبحثون عن دول آمنة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر