الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسى سابق يعلق على زيارة وزير خارجية بريطانيا للقاهرة

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

علّق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة وزير الخارجية البريطاني للقاهرة وموقف لندن من الأزمة، قائلًا: "إن القاهرة تعتبر مقصدا للاتصالات الدولية المرتبطة بالأزمة في غزة، ومؤتمر القاهرة الدولي للسلام كان بداية للتوصلات المصرية على مستوى القيادة السياسية مع كافة زعماء العالم لمواجهة هذا المشهد". 

أضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة: ننتهي اليوم بأن تكون القاهرة مقصدًا للاتصالات التي تسعى من أجل سرعة استصدار القرار المأمول في مجلس الأمن الذي يتم تأجيل التصويت عليه؛ بسبب بعض الخلافات حول صياغات مهمة وضرورية تتعلق بالمساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العسكرية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح أن هناك سعي مصريا لسرعة اتمام عملية التصويت، حيث حظي هذا القرار حتى الآن على دعم ومساندة 70 دولة.

وأشار إلى أن الحكومة والخارجية البريطانية هي المرتبطة الأولى بالولايات المتحدة، وبالتالي فهي تعكس رؤية مشتركة مع الإدارة الأمريكية وهما الأقرب إلى إسرائيل، وبالتالي فإن وجود وزير خارجية بريطانيا اليوم في القاهرة يؤهل المرحلة القادمة التي نأمل أن تنتهي بالتصويت بشكل جماعي.

السفير محمد حجازي برنامج الحياة اليوم الاعلامية لبنى عسل زيارة وزير الخارجية وزير الخارجية البريطانى غزة

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