الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

استعدادا لعيد الميلاد.. المطران شامي يشارك في سهرة روحية بكنيسة مريم سيدة السلام

المطران جان ماري
المطران جان ماري شامي

شارك  المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، في سهرة روحية، بكنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي، استعدادًا لعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور الأرشمندريت جورج فراس، راعي الكنيسة، والأب سليمان كشاشه المخلصي، حيث تضمنت الأمسية الميلادية كلمة روحية من الأب المطران، كما قدم كورال الشباب، باقة من الترانيم الميلادية.

عرض فيلم تسجيلي حول الميلاد

تضمن السهرة الروحية أيضًا السجود أمام القربان المقدس، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي حول "الميلاد"، من السيد يوسف تيناوي، متأملين فيما عاشوه الرعاة، انطلاقًا من الفيلم التسجيلي.
 

اجتماع لجان مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية سوهاج

 

في سياق آخر، تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، نظم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، اجتماعًا لجميع لجان المكتب، بمشاركة الأب أنطون عياد الأب، وإرميا عياد، والأب أندراوس رفعت، والأب أبانوب كرمي.

بدأ اللقاء بالصلاة مع صاحب النيافة، ثم قدم كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية مسئولية خادم التعليم المسيحي، لأنها تحتاج إلى أن يكون لنا تسليم كامل لقيادة الروح القدس.

ومن جانبه، رحب راعي الإيبارشية بالأب أندراوس رفعت، متمنيًا له خدمة مثمرة في مسئوليته الجديدة بالمكتب، ثم عرض الأب أندراوس رفعت، رؤية المكتب، خلال الفترة القادمة، موضحًا لماذا تم اختيار شعار السنة "إيمانك عنوانك"، مقدمًا الشكر، باسم مكتب التعليم المسيحي، للأب أنطون عياد، لخدمته مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، خلال الفترة الماضية، وعقب ذلك، اجتمعت لجان المكتب، لوضع، وترتيب عمل نصف العام.

المطران جان ماري شامي النائب البطريركى م للروم الملكيين للروم الملكيين الكاثوليك سيدة السلام لعيد الميلاد المجيد

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