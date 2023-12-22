الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقاتلون من لواء جولانى «الإسرائيلى» يحتفلون بالانسحاب من غزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

احتفل مقاتلون من لواء جولاني «الإسرائيلي» بمناسبة انسحابهم من غزة بعد 60 يوما من مشاركة لواء النخبة الأول في قوات الاحتلال في العدوان على القطاع المحاصر منذ سنوات.

 

وقال موقع «واللا» العبري، أمس الخميس، إن «الكتيبة 13 التابعة لجولاني غادرت اليوم، بعد حوالي 60 يومًا من القتال من غزة، واحتفلت الكتيبة بخروجها من منطقة القتال بوجبة غداء».

 

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سلطات الاحتلال سحبت «لواء جولاني» من قطاع غزة، وهو قوة نخبة تكبدت خسائر فادحة بعد مضي أكثر من 60 يوما على الحملة العسكرية العنيفة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

 

ونقلت وسائل إعلام عن «القناة 13 الإسرائيلية» أن جنود لواء جولاني غادروا غزة «لإعادة تنظيم صفوفهم».

 

ولواء جولاني يعرف أيضا بـ«اللواء رقم 1» وهو لواء مشاة ضمن قوات الاحتلال تأسس بتاريخ 22 فبراير 1948 عندما جرى تقسيم «لواء جفعاتي» وهو أحد أهم وأقوى تشكيلات النخبة لدى سلطات الاحتلال.

 

والأحد الماضي كشف قائد لواء غولاني الأسبق موشيه كابلنسكي أن اللواء خسر منذ السابع من أكتوبر الماضي ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ قتل 82 ضابطا وجنديا خلال العدوان على غزة.

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