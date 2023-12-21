هل ستهدد هجمات البحر الأحمر توسيع نطاق الحرب فى غزة؟

ذكرت صحيفة آسيا تايمز، أن هجمات البحر الاحمر تهدد توسيع نطاق الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى انتشار قوة عمل بقيادة الولايات المتحدة في المياه المضطربة مع تصاعد احتمال شن ضربة أمريكية على اليمن والحوثيون.

وشكلت البحرية الأمريكية قوة عمل لحماية الملاحة في البحر الأحمر، بما في ذلك المدمرة يو إس إس كارني ذات الصواريخ الموجهة.

ضربات ضد الحوثيين في اليمن

وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات ضد الحوثيين في اليمن الذين يهددون السفن التجارية في البحر الأحمر منذ بدء الصراع في غزة، ولدى البنتاجون مجموعة من الخيارات للهجمات الصاروخية على مواقع الحوثيين، وقد قام بنقل مجموعة حاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور إلى مواقع قبالة سواحل اليمن.

منذ نوفمبر 2023، شن الحوثيون عدة هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقد أدت هجماتهم إلى زيادة مخاطر الملاحة في المنطقة وأثرت على تصور المخاطر في القطاع البحري، فضلا عن الآثار الاقتصادية والجيوسياسية محسوسة خارج نطاق ساحل اليمن.

ووفقاً للتقرير فقد يعتمد الاقتصاد العالمي بقوة على سلسلة التوريد البحرية العالمية. يتم نقل حوالي 80٪ من حجم التجارة الدولية عن طريق البحر.

كما يرتفع هذا الرقم إلى 95% في المملكة المتحدة. من الهواتف المحمولة إلى الملابس، ومن القهوة إلى السكر، تم نقل المواد المصنعة التي نستخدمها والأغذية التي نستهلكها يوميًا، جزئيًا على الأقل، عن طريق البحر.

نقاط الضعف في سلسلة التوريد

ولا يتطلب الأمر الكثير لتعطيل سلسلة التوريد البحرية العالمية. على سبيل المثال، كان حادث بسيط أدى إلى إغلاق قناة السويس لمدة ستة أيام في عام 2021 أو نقص العمالة في الموانئ الصينية خلال جائحة كوفيد، كافيا للتأثير سلبا على سلاسل التوريد البحرية والاقتصاد العالمي.

تشكل الاضطرابات المتعمدة لسلسلة الإمداد البحري من قبل القراصنة تحديًا يتجاوز مجرد الخدمات اللوجستية البسيطة.