“القاهرة الإخبارية”: جنود لواء جولانى غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن جنود لواء جولاني غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم؛ وذلك نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال قائد لواء جولانى الإسرائيلي الأسبق إن الاحتلال خسر ربع قواته في معارك غزة،

كانت صحيفة "الجارديان" البريطانية كشفت في وقت سابق عن تفاصيل مقتل اثنين من كبار قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي و7 جنود آخرين، الثلاثاء الماضي، على يد مقاتلي حركة حماس في كمين وصفته بـ"المُعقد" في ضاحية الشجاعية بمدينة غزة، وهى المنطقة التي شهدت قتالًا عنيفًا في المناطق الحضرية في الأيام الأخيرة.