الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد اشتعال منطقة البحر الأحمر.. هل تأثرت قناة السويس؟ الفريق أسامة ربيع يجيب

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس تهنئة للشعب المصري بإعادة انتخاب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وطمأن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد،  الشعب المصري بعد التوترات الموجود في البحر الأحمر وباب المندب، قائلًا:" إن حركة الملاحة منتظمة حتى الآن في قناة السويس، ونتابع التوترات الموجودة في البحر الأحمر وباب المندب". 

وأوضح أن هناك 115 سفينة حولوا وجهتهم نتيجة للأحداث الجارية في باب المندب، وذلك منذ 19 نوفمبر وأحداث اختطاف أول سفينة وحتى 20 ديسمبر، وبالتالي فإن الـ 115 سفينة الذين حولوا وجهتهم كانوا خلال 32 يوم، بمتوسط 3.5 سفينة في اليوم.

وأشار إلى أن متوسط عدد السفن في قناة السويس حتى الآن في ظل الأحداث الموجودة، تتراوح ما بين 72- 74 سفينة، كما أن هذا الأسبوع الذي بدأ  في 15 ديسمبر، كان متوسط السفن 74 سفينة، والحمولات 4.2 مليون طن بضاعة صافية، معقبا: "نسبة السفن المارة بالقناة مقارنة بالتي تحول وجهتها تبلغ 0.004%، وبالتالي فإننا لازلنا نؤكد ونطمئن بأن أحوال قناة السويس لم تتأثر حتى الآن بما يحدث، وسوف تظل قناة السويس هي الممر الأكثر أمنا وسرعة.

مصطفى بكرى قناة السويس البحر الاحمر باب المندب توترات باب المندب توترات البحر الأحمر

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