"فى يومنا" يحصد النجمة الذهبية بـ"الأفلام الروائية الطويلة" و"سعادة عابرة" أفضل فيلم عربى

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة عن جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ونال جائزة أفضل فيلم عربي، فيلم سعادة عابرة ونال النجمة البرونزية فيلم درب غريب، وحصد النجمة الفضية فيلم كلب سلوقي وفتاة، بينما نال النجمة الذهبية فيلم "في يومنا".

وضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، كل من أنوب سينغ باحث سينمائي ومؤلف، وشخصية بارزة في السينما الهندية البديلة، صنع مسيرة مهنية إخراجية مميزة، سلطت الضوء على المشهد السينمائي في بلاده.

صبا مبارك نجمة أردنية بارزة، تحتوي مسيرتها على أكثر من 60 عملًا في السينما والتليفزيون والمسرح. تقدم أداءات مؤثرة تُبرز التجارب المتنوعة للمرأة العربية.

ياسمين المصري ممثلة وفنانة وناشطة حقوقية عالمية، وُلدت في لبنان لأب فلسطيني وأم مصرية. تتحدى المصري- المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية- الصور النمطية وتدافع عن السرديات التي لا تحظى بالتمثيل الكافي.

منال عيسى تجمع النجمة الفرنسية اللبنانية- المعروفة بأعمالها الحائزة على الجوائز- بين موهبتها المتعددة الأوجه، بسلاسة، إذ تشتهر بكونها كاتبة سيناريو وممثلة بارعة.

عمر الزهيري مخرج سينمائي مصري، معروف بأفلامه المميزة التي تمزج- بسلاسة- بين الواقعية والسريالية، فضلًا عن كونها تعكس واقعًا اجتماعيًا صارخا.