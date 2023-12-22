الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 22-12-2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مواعيد الصلاة يبحث عنها المسلمين يوميًا، فالصلاة  هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم ومسلمة، وهي صلة بين العبد وربه، وهي تربي المسلم على الأخلاق الفاضلة، وتجعله إنسانًا صالحًا، وتحميه من الشرور والآثام.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 22-12-2023 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في القاهرة  

المدينةالتاريخصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
القـاهـرة22-12-20235:14 ص6:47 ص11:53 ص2:41 م4:59 م6:22 م

 

 

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مواعيد الصلاة في الاسكندرية 

المدينةالتاريخصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الأسكندرية22-12-20235:21 ص6:55 ص11:58 ص2:43 م5:2 م6:26 م

 

 


مواعيد الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
طنطا22-12-20235:16 ص6:49 ص11:54 ص2:40 م4:59 م6:22 م
المنصورة22-12-20235:15 ص6:48 ص11:52 ص2:38 م4:56 م6:20 م
الزقازيق22-12-20235:14 ص6:47 ص11:52 ص2:39 م4:57 م6:21 م
أسيوط22-12-20235:10 ص6:40 ص11:53 ص2:47 م5:6 م6:27 م
سوهاج22-12-20235:7 ص6:37 ص11:51 ص2:46 م5:5 م6:26 م
بنى سويف22-12-20235:13 ص6:45 ص11:54 ص2:44 م5:2 م6:25 م
المنيا22-12-20235:13 ص6:44 ص11:55 ص2:47 م5:6 م6:27 م
قنا22-12-20235:3 ص6:32 ص11:47 ص2:43 م5:2 م6:22 م
أسوان22-12-20234:59 ص6:26 ص11:46 ص2:46 م5:6 م6:25 م
مطروح22-12-20235:32 ص7:6 ص12:9 م2:54 م5:12 م6:37 م
الغردقة22-12-20234:59 ص6:30 ص11:43 ص2:36 م4:56 م6:16 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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