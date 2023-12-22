مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 22-12-2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة يبحث عنها المسلمين يوميًا، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم ومسلمة، وهي صلة بين العبد وربه، وهي تربي المسلم على الأخلاق الفاضلة، وتجعله إنسانًا صالحًا، وتحميه من الشرور والآثام.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 22-12-2023 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء القـاهـرة 22-12-2023 5:14 ص 6:47 ص 11:53 ص 2:41 م 4:59 م 6:22 م

مواعيد الصلاة في الاسكندرية

المدينة التاريخ صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الأسكندرية 22-12-2023 5:21 ص 6:55 ص 11:58 ص 2:43 م 5:2 م 6:26 م



مواعيد الصلاة في المحافظات

المدينة التاريخ صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء طنطا 22-12-2023 5:16 ص 6:49 ص 11:54 ص 2:40 م 4:59 م 6:22 م المنصورة 22-12-2023 5:15 ص 6:48 ص 11:52 ص 2:38 م 4:56 م 6:20 م الزقازيق 22-12-2023 5:14 ص 6:47 ص 11:52 ص 2:39 م 4:57 م 6:21 م أسيوط 22-12-2023 5:10 ص 6:40 ص 11:53 ص 2:47 م 5:6 م 6:27 م سوهاج 22-12-2023 5:7 ص 6:37 ص 11:51 ص 2:46 م 5:5 م 6:26 م بنى سويف 22-12-2023 5:13 ص 6:45 ص 11:54 ص 2:44 م 5:2 م 6:25 م المنيا 22-12-2023 5:13 ص 6:44 ص 11:55 ص 2:47 م 5:6 م 6:27 م قنا 22-12-2023 5:3 ص 6:32 ص 11:47 ص 2:43 م 5:2 م 6:22 م أسوان 22-12-2023 4:59 ص 6:26 ص 11:46 ص 2:46 م 5:6 م 6:25 م مطروح 22-12-2023 5:32 ص 7:6 ص 12:9 م 2:54 م 5:12 م 6:37 م الغردقة 22-12-2023 4:59 ص 6:30 ص 11:43 ص 2:36 م 4:56 م 6:16 م