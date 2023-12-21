الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حقيقة حصول الفنان بيومي فؤاد على جنسية أخرى بدلًا عن المصرية

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

تداول روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددا من الأخبار تؤكد حصول الفنان بيومي فؤاد على جنسية بديلة للجنسية المصرية، ما جعل اسمه يتصدر محركات البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل".

وأكد الفنان  بيومي فؤاد أنه حصل على جواز سفر دول الكاريبي فقط لتسهيل دخوله عدد كبير من الدول دون الحصول على تأشيرة، إلا أنه لم يتنازل عن الجنسية المصرية كما تداول البعض.

فيلم الفنان بيومي فؤاد

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "كارت شحن" الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم الذي يخوض بطولته الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد ثروت، وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

فيلم "كارت شحن" من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 21 من ديسمبر الجاري في دول الخليج والوطن العربي ويوم 27 من الشهر نفسه في دور العرض المصرية.

فيلم "كارت شحن" من تأليف وإنتاج محمود صابر وإخراج شادي على، ويلعب بطولته النجوم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومنى جمال وهالة فاخر.

ويشاركهم البطولة عدد كبير من الفنانين منهم إسماعيل فرغلي وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري عبدالمنعم والوجه الجديد ياسمين دياب ومحمد يونس ومصطفى بسيط ومحمد توبة والطفلة عليا يونس ونجم الغناء أحمد شيبة وضيفة الشرف الفنانة فرح الزاهد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية شريف الذي يجسدها الفنان محمد ثروت وهو موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليًا (بيومي فؤاد) من خلال التطبيقات الإلكترونية وكروت الشحن لتنتهي الأحداث نهاية صادمة غير متوقعة. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية شريف الذي يجسدها الفنان محمد ثروت وهو موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليًا (بيومي فؤاد) من خلال التطبيقات الإلكترونية وكروت الشحن لتنتهي الأحداث نهاية صادمة غير متوقعة.

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