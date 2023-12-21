أخيرًا فعلها.. بكارى جاساما "يعلق صافرته" ويقرر اعتزال التحكيم

أصدر الاتحاد الجامبي لكرة القدم بيانًا رسميًا أعلن من خلاله اعتزال الحكم بكاري جاساما التحكيم بشكل رسمي بعد الإعلان عن طواقم التحكيم المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونشر الاتحاد الجامبي بيانًا جاء كالتالي: "جاساما الذي فاز بالعديد من الجوائز يعلن رسميًا اليوم تعليق صافرته".

أضاف "قرر جاساما الذي كان مثالًا للتميز في التحكيم، التنحي عن منصبه من أجل إفساح المجال للجيل المقبل من الحكام الشباب للتألق".

وتابع البيان "لقد كان معروف عنه بالعدالة والفهم العميق للعبة والقدرة على إدارة مواقف الضغط العالي جعلت منه شخصية محترمة في هذه الرياضة".

وأكمل البيان، "طوال مشواره المهني كان يتولى إدارة المباريات الحاسمة والمهمة في كرة القدم، حتى صارت له قاعدة جماهيرية ضخمة للغاية في جميع أنحاء القارة ويتمتع بدرجة عالية من الاحترام".

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كاف يعلن الحكام المشاركين في الكان

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة الحكام المشاركة في كأس الأمم الإفريقية القادمة

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

طوينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بجوار منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وضمت القائمة المشاركة كلًا من: أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة.كما شهدت القائمة تواجد محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين ومحمود عاشور ومحمود البنا حكام تقنية الفيديو VAR.



وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القوائم المبدئية للمنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا المقرر لها في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

تضم القائمة المبدئية لكل منتخب 55 لاعبا يتم تقليصهم إلى 27 لاعبا في القائمة النهائية، وشهدت قائمة منتخب مصر المبدئية تواجد محمود حمدي "الونش" وعبدالله السعيد.

جاءت القائمة التي تضم 55 لاعبا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد صبحي - محمد أبوجبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني- عمر كمال - أحمد حجازي- محمد عبدالمنعم - محمود حمدي الونش- محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبدالمجيد.

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة- حسين الشحات- عمر مرموش- أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين- سام مرسي- نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة- محمد إبراهيم- عبد الرحمن مجدي- مصطفى زيكو - عبدالله السعيد- محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه- أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.