طاقم تحكيم سنغالى يدير مواجهة ساجرادا الأنجولى والزمالك فى كأس الكونفيدرالية

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، «كاف» مسئولي نادي الزمالك، بأسماء طاقم التحكيم الذي سيتولي إدارة مباراة الفريق أمام مضيفه ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، في إطار الجولة الرابعة لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وحسبما ذكر النادي الأبيض، في بيان رسمي، فإن «كاف» عين طاقم تحكيم سنغاليًا لإدارة مباراة الزمالك أمام ساجرادا، في الجولة الرابعة لكأس الكونفيدرالية، والمقرر لها 20 ديسمبر الجاري.

ويتكون طاقم التحكيم من عيسى سي حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجي ماليك سامبا مساعدًا أول، ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا، وأدلبرت ضيوف حكمًا رابعًا.

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجنوب إفريقي بينيت كينث بايلي مراقبًا للمباراة، والكاميروني رافائيل ديفين مراقبًا للحكام.

وكان الزمالك، قد تغلب على ضيف ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، بهدف دون رد، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

ويحتل الزمالك، صدارة المجموعة الثانية لكأس الكونفيدرالية، برصيد 9 نقاط (محققًا العلامة الكاملة حتى الآن)، يليه أبوسليم الليبي، في المركز الثاني، برصيد 6 نقاط.

ويحتل ساجرادا الأنجولي، المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، يليه أكاديمي سوار الغيني في المركز الرابع دون رصيد من النقاط.