الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النقض: براءة سيدة بعد قبول طعن الإعدام فى جريمة قتل

محكمة
محكمة

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من سيدة، وذلك على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في حقها بالإعدام شنقًا، عما أسند إليها من اتهام بجريمة القتل مع متهم آخر هارب، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والقضاء مجددًا بالبراءة.

كانت قد أحالت النيابة العامة المتهمة وآخر هاربا للمحاكمة الجنائية، بأنهما قتلا المجني عليه "م.ع.ا" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحًا ناريًا فرد خرطوش قام الأول بتجهيزه، وتوجه إلى مسكن المجنى عليه بإيعاز من المتهمة الثانية بعد أن أيقن سلفًا منها وجوده فيه، وانتظر بردهة المنزل حتى أشارت له الثانية بالدخول إلى غرفة نوم المجنى عليه بعد أن أيقنت استغراقه في النوم، وما إن ظفرا به حتى أطلق عليه عيارًا ناريًا في رقبته فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.

النقض سيدة محكمة الجنايات الإعدام شنقا النيابة

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