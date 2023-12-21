الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالمنعم السيد: دعم الدولة لملف الحماية المجتمعية تخطى 530 مليار جنيه

عبدالمنعم السيد
عبدالمنعم السيد

قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات، إن الدولة المصرية بدأت تزيد من الدعم الموجهة للحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الدعم يتجاوز 530 مليار جنيه لتوجيه الدعم سواء دعم صحي أو تكافل وكرامة أو للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدعم المقدم للمواد البترولية ومشتقاتها 119 مليار جنيه، وتكافل وكرامة تغطي 4.5 مليون جنيه بأكثر من 60 مليارجنيه، مؤكدًا أن  الهدف من الحماية الاجتماعية هو تخفيف أعباء التضخم وزيادة الأسعار ومد شبكة الحماية الاجتماعية لتضم الأسر الأكثر احتياجًا.

ارتفاع قيمة المخصصات الصحية

وتابع: “الدولة لا تقدم دعم نقدي فقط ولكن قدمت الخدمات الصحية والتعليم بشكل كبير”، مشيرًا إلى أن المخصصات الصحية ارتفعت بشكل كبير 2.5 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين، كما تم تصنيع الأدوية محليًا بالإضافة للمبادرات التي كانت تتم قبل ذلك من القضاء على فيروس سي وصحة المرأة وتنظيم الأسرة.

عبدالمنعم السيد الحماية الاجتماعية تخفيف أعباء التضخم وزيادة الأسعار دعم صحي تكافل وكرامة

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