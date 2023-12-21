مناقشات "إماراتية ـ فلسطينية" لبحث وقف إطلاق النار في غزة

التقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، بالأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين شيخ لبحث الأزمة الإنسانية في القطاع الساحلي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ عبد الله أكد خلال اللقاء أهمية إعطاء الأولوية للمفاوضات نحو إطار اتفاق سلام على أساس الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأفادت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي مع مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية في أبو ظبي، وبحثا خلاله الجهود الدولية لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة.

مستويات أزمة الجوع وخطر المجاعة



ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، إن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون مستويات أزمة الجوع وخطر المجاعة، كل يوم، وفقا لتقرير نشرته هيئة مدعومة من الأمم المتحدة يوم الخميس.

وجاء في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي: هناك خطر المجاعة ويتزايد كل يوم مع استمرار الوضع الحالي المتمثل في الأعمال العدائية المكثفة وتقييد وصول المساعدات الإنسانية أو تفاقمه...

في الفترة ما بين 24 نوفمبر و7 ديسمبر، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 90 بالمائة من سكان قطاع غزة (حوالي 2.08 مليون شخص) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، المصنف في المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى (أزمة أو ما هو أسوأ).

ومن بين هؤلاء، كان أكثر من 40 بالمائة من السكان (939,000 شخص) في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف الدولي للبراءات) وأكثر من 15 بالمائة (378,000 شخص) كانوا في حالة كارثة (المرحلة 5 من التصنيف الدولي للبراءات).

في الفترة ما بين 8 ديسمبر 2023 و7 فبراير 2024، تم تصنيف جميع سكان قطاع غزة (حوالي 2.2 مليون نسمة) في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل (أزمة أو ما هو أسوأ).

وهذه هي أعلى نسبة من الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد التي صنفتها مبادرة التصنيف المتكامل للبراءات على الإطلاق في أي منطقة أو بلد معين.

ومن بين هؤلاء، يعيش حوالي 50 في المائة من السكان (1.17 مليون شخص) في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) وتواجه واحدة على الأقل من كل أربع أسر (أكثر من نصف مليون شخص) ظروفًا كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل، الكارثة). وتتميز هذه الأسر التي تعاني من نقص شديد في الغذاء، والجوع، واستنفاد قدرات التكيف.