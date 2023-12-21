الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنفانتينو: قرار "العدل الأوروبية" لن يغير شيئًا في مصير السوبرليج

إنفانتينو
إنفانتينو

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، احترامه الشديد لحكم محكمة العدل الاوروبية بشأن إقامة دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليج”، ولكنه أوضح أنه لن يغير شيئًا علي أرض الواقع.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر اليوم إن قواعد الاتحادين الدولي، والأوروبي  لكرة القدم الخاصة بالموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي.

وتابع رئيس فيفا عبر حسابه بمنصة “إكس” الخميس: "مع كل الاحترام لمحكمة العدل الأوروبية، حكم اليوم لا يغير شيئا على أرض الواقع":"تاريخيًا، نحن ننظم أفضل المسابقات في العالم، وسيستمر هذا الأمر في المستقبل".

وأوضح:"سنواصل تقديم البطولات الأكثر إثارة وتنافسية والأعلى قيمة في العالم، وسنستخدم إيراداتنا لتطوير كرة القدم في كل ركن من أركان الكرة الأرضية، من خلال برامج التضامن التي تضمن استفادة القطاع الأقل حظا من المشاركين في هذه المسابقات الكبرى".

اختتم إنفانتينو:"ستواصل فيفا القيام بذلك، كما هو الحال دائما، بالتعاون الوثيق مع الاتحادات الأعضاء، ومع الاتحادات القارية، ومع جميع الشركاء في صناعة كرة القدم، فقط لصالح لعبتنا ولصالح الجميع على المستوى العالمي. دائما جميعا ومعا".

كانت أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وارسنال وتشيلسي وتوتنهام وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد، قد أعلنت عن تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، في أبريل 2021 مع عضوية دائمة من أجل المنافسة بها، لكي تحل بدلا من بطولة دوري الأبطال التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لكن المعارضة الشديدة من جانب الجماهير وروابط الدوريات واتحادات كرة القدم أدت إلى انسحاب تسعة أندية قبل أن يلحق بهم يوفنتوس في وقت لاحق.

وبدأ الريال وبرشلونة إجراءات قضائية لحماية موقفهما، مع مطالبة محكمة العدل بالبت في النقاط الخاصة بقانون الاتحاد الأوروبي من قبل محكمة مدريد.

واتهم الناديان الإسبانيان اليويفا بانتهاك القوانين الأوروبية من خلال استغلال هيمنته على سوق البطولات الأوروبية.

جياني إنفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا محكمة العدل الأوروبية دوري السوبر الأوروبي

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