الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ياسر إبراهيم: لم نقصّر أمام فلومينينسي.. ونريد مصالحة الجماهير بالبرونزية

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

علّق ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، على مواجهة المارد الأحمر أمام أوراوا ريدز الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع أوراوا ريدز الياباني في الرابعة والنصف عصر غدا الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال ياسر في تصريحات صحفية: "كنا نأمل في تحقيق إنجاز غير مسبوق بالوصول إلى المباراة النهائية في مونديال الأندية لكن الحظ لم يحالفنا".

وأضاف "اللاعبون لم يقصروا في مباراة فلومينينسي وبذلوا مجهود مضاعف من أجل الفوز لكن لم يتحقق".

وأتم تصريحاته "جاهزون لخوض مباراة أوراوا ريدز غدًا ونسعى لمصالحة جماهير الأهلي بتحقيق البرونزية الرابعة".

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الأهلى فى المونديال|مران ختامى للفريق قبل مباراة أوراوا اليابانى

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى فندق إقامته في جدة، لخوض مرانه الختامي مساء اليوم، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لمباراة أوراوا الياباني، غدًا الجمعة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في السادسة من مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الغد المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليًّا بالسعودية  في الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.

ومن المقرر أن يتحدث لاعبو الأهلي لوسائل الإعلام لمدة ربع الساعة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة. 

الأهلى يغادر فندق الإقامة لخوض مرانه الختامي قبل مباراة أوراوا الياباني

وغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فندق الإقامة بجدة، لخوض مرانه الختامي مساء اليوم الخميس، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة أوراوا الياباني غدًا الجمعة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني، والتي ستقام في الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.

ياسر ابراهيم الاهلى فلومينينسي أوراوا ريدز كأس العالم للأندية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

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