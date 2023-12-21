الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي في المونديال| كولر: هدفنا التتويج بالبرونزية.. ونحتاج للتركيز أمام المرمى

كولر
كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى  إن الأهلي أمامه فرصة ‏للتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بالفوز على أوراوا الياباني، ‏في المباراة التي تجمع الفريقين الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله ‏الفيصل الرياضي بجدة.‏

وأضاف “كولر” في تصريحاته اليوم الخميس، قبل المران الجماعي للفريق: "هدفنا التتويج بالميدالية البرونزية وهو هدف المنافس أيضًا، الفريقان خاضا ‏لقاءين في كأس العالم للأندية إلى الآن وظهرا بشكل جيد. حققنا الفوز في المباراة الأولى أمام ‏اتحاد جدة، وخسرنا في المباراة الثانية أمام فلومينينسي في نصف نهائي البطولة، رغم أننا كنا ‏الأقرب للفوز.‏

وطالب المدير الفني، لاعبيه ببذل أقصى جهد خلال مباراة أوراوا الياباني، لتحقيق الفوز والتتويج ‏بالميدالية البرونزية.‏

وشدد “كولر” على أن لاعبي الفريق يحتاجون إلى المزيد من التركيز أمام المرمى، وأن يكون ‏هناك شراسة من أجل التسجيل للفوز بالمباراة.‏

وأوضح أن علاج إهدار الفرص أمام المرمى يحتاج إلى المزيد من الوقت و‏التدريبات المستمرة.‏

الأهلى يغادر فندق الإقامة لخوض مرانه الختامي قبل مباراة أوراوا الياباني

وغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فندق الإقامة بجدة، لخوض مرانه الختامي مساء اليوم الخميس، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة أوراوا الياباني غدًا الجمعة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني، والتي ستقام في الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.

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