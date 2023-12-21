الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن للمتهمين بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية وإشعال النيران في سيارتين شرطة بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عمرو محمد القوني رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "أ.ش.م"  حضوريا، وغيابيا لـ"م.ا.م" و"م.ط.م" و"ص.ا.ب" و"ع.ع.م" و"م.ع.س" و"ف.ف.أ"، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بدفع قيمة التلفيات محل الواقعة ومقدارها مائة وسبعة آلاف وثمانمائة جنيه، ومصادرة السيارة المضبوطه وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة المقضي لها وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بالانضمام الي جماعة إرهابية وإلقاء زجاجات مشتعله علي سيارتين شرطة تابعة لإدارة المركبات داخل استاد اسكندرية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار محمد منير طاهر، وسكرتير المحكمة ناصر عبد المنعم.

بلاغ بقيام المتهمين بإلقاء زجاجات مولوتوف 

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 14792 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة باب شرق، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بقيام المتهمين حال استقلالهم  سيارة محل الواقعة، قاموا بإلقاء زجاجات مشتعله علي سيارتين داخل الاستاد بدائرة القسم.


السيارات تابعة لقسم شرطة المركبات 

كشفت التحقيقات، أنه حال تواجد سيارتين تابعين لقسم شرطة المركبات حال تواجدهم داخل ستاد الإسكندرية فؤجي بسيارة قاموا مستقليها وهم المتهمين "أ.ش.م"، و"م.ا.م" و"م.ط.م" و"ص.ا.ب" و"ع.ع.م" و"ف.ف.أ" بإلقاء زجاجات حارقة داخل الاستاد على السيارات محل الواقعة ولاذوا بالفرار وتبين أن الحريق نشب نتيجة القاء عبوات زجاجية مشتعلة (فتائل)، تحوي علي مادة البنزين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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