الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كيف يمكن حماية الأطفال من تفشّى الأوبئة فى غزة؟ باحثة تجيب

أطفال غزة
أطفال غزة

قالت د. ولاء بطاط، أستاذ ورئيس قسم الإعلام بجامعة خضوري وباحثة في قضايا وحقوق الطفل إنه في ظل المعطيات الراهنة في قطاع غزة لا يمكن حماية الأطفال أبدًا لأن الإجراءات الوقائية من أجل الوقاية من الأمراض المعدية والتي يمكن أن تسبب الأمراض الوبائية فيما بعد، فهي تحتاج إلى العزل والنظافة الفائقة والغذاء والأدوية، مؤكدةً أن كل تلك الأمور مفقودة في غزة.

أضافت بطاط، الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه لا يمكن أن نحمي الأطفال في ظل فقدانهم لأدنى مقومات الحماية وأبسطتها، فالطفل يحتاج إلى عزل، ونحن في فصل الشتاء تنتشر الأمراض المعدية ونزلات البرد والأمراض التنفسية والأمراض المعدية المختلفة.

وتابعت “من أجل أن نحمي الأطفال وأن نتجنب انتشار هذه الأمراض لدى الأطفال يجب عزالهم”، متساءلة: “أين سيتم عزل الأطفال وهم يتكدسون في مدارس الأونروا وإن لم يكونوا في المدارس التي أصبحت هي مركز وباء اليوم”، مؤكدةً أن المكان غير صحي بالمطلق وغير آمن لأنه يقصف في كل حين، إضافة إلى أنه غير مهيأ من حيث النظافة.

 

القاهرة الإخبارية الأطفال الإجراءات الوقائية الأمراض المعدية الأمراض الوبائية العزل غزة

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