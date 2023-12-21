الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معلول: لم يحالفنا التوفيق فى التأهل للنهائى وأمامنا فرصة لاقتناص البرونزية

على معلول
على معلول

أكد علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، جاهزية الفريق لمواجهة أوراوا ‏الياباني، المقرر لها في الرابعة والنصف من مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل ‏الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.‏

وقال معلول، في تصريحاته قبل المران الختامي للفريق اليوم: “لم يحالفنا الحظ للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وأمامنا فرصة للتتويج ‏بالميدالية البرونزية”.‏

وشدد لاعب الأهلي على ضرورة استغلال الفرص أمام المرمى خلال مواجهة أوراوا ‏الياباني، لحسم المباراة.‏

كما أكد معلول أن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الحالية ليست سهلة كما يردد البعض، ‏لا سيما أن كل الفرق المشاركة أبطال قارات.‏

أفشة: التركيز واستغلال الفرص سلاحنا لتحقيق الفوز على بطل اليابان

فيما قال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلى، إن مواجهة الأهلي وأوراوا الياباني على تحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، ستكون صعبة على الفريقين، مؤكدًا أن المنافس خاض مباراتين في كأس العالم للأندية، وقدم مستويات طيبة، كما يملك عددًا من اللاعبين المميزين.

وأوضح أن الحصول على المركز الثالث أمر مهم للفريق وللجماهير، وأن من يمتلك التركيز والقدرة على استغلال الفرص أمام المرمى سوف يحقق الفوز ويتوج بالمركز الثالث، مشددًا على أن الأهلي درس المنافس جيدًا وجاهز لخوض المباراة.

وقال أفشة، في تصريحات اليوم قبل خوض المران الجماعي، إن حضور جماهير الأهلي خلال المباراة سيكون له دور كبير في تحفيز اللاعبين، والحصول على البرونزية هذا الموسم.

على معلول مونديال الاندية مباراة الاهلى واوروا اليابانى موعد مباراة الأهلي وأوروا محمد محدى افشه

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