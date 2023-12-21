الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"تعزيز القيم الإيجابية" في ندوة تثقيفية بمتحف النصر السبت

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة د.وليد قانوش إقامة ندوة تثقيفية عن محافظة بورسعيد بعنوان "تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع" وذلك في الحادية عشر من صباح السبت المقبل، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي لبورسعيد بمتحف النصر للفن الحديث ويقدم الندوة الشاعر محمد عبد القادر.

txt

محافظ بورسعيد يناقش الاستعدادات النهائية لاستقبال أعياد النصر

txt

"اللغة العربية وسبل الحفاظ عليها".. ندوة بمجمع مطروح النموذجى

متحف النصر للفن الحديث

هو متحف للفن التشكيلي في مدينة بورسعيد في مصر ويقع في أحد ارقى مناطق بورسعيد في شارع 23 يوليو أسفل مسلة الشهداء، حيث يوجد نصب تذكاري اقيم تخليدا لذكرى شهداء بورسعيد.

وتعود فكرة انشاء المتحف في 25 ديسمبر 1995 تقديرًا لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها وسعيًا نحو توثيق بطولاتهم في اطار احتفالات بورسعيد بالعيد القومي لمدينة بورسعيد الموافق ليوم 23 ديسمبر من كل عام. 

يضم المتحف مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية بأيدي أشهر الفنانين المصريين، حيث يشمل المتحف 75 عملًا فنيًا لكبار فنانى مصر في مختلف أفرع الفن التشكيلى من نحت وتصوير ورسم وجرافيك وخزف، لموضوعات مختلفة معظمها قومية وكذلك موضوع الحرب والسلام، ويسهم المتحف بدور ملموس في الحياة الثقافية ببورسعيد من خلال إقامة الندوات الفنية والأدبية والمعارض والأمسيات الموسيقية التي يستفيد منها جمهور بورسعيد.

ويحرص المتحف على دوره الثقافي، في إقامة الفاعلييات الثقافية المختلفة، كما يتبنى المتحف توصيل رسالة الفن والإبداع الراقى ورعاية الموهوبين من أطفال بورسعيد من خلال الورش الفنية التي تقام بالمتحف ويشرف عليها فنانون محترفون من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية.

قطاع الفنون التشكيلية وليد قانوش بورسعيد ندوة تثقيفية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

الأكثر قراءة

عاجل.. بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

مع التقلبات الجوية.. كيف تحمى نفسك من نزلات برد الشتاء؟

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة