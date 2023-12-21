"تعزيز القيم الإيجابية" في ندوة تثقيفية بمتحف النصر السبت

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة د.وليد قانوش إقامة ندوة تثقيفية عن محافظة بورسعيد بعنوان "تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع" وذلك في الحادية عشر من صباح السبت المقبل، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي لبورسعيد بمتحف النصر للفن الحديث ويقدم الندوة الشاعر محمد عبد القادر.

متحف النصر للفن الحديث

هو متحف للفن التشكيلي في مدينة بورسعيد في مصر ويقع في أحد ارقى مناطق بورسعيد في شارع 23 يوليو أسفل مسلة الشهداء، حيث يوجد نصب تذكاري اقيم تخليدا لذكرى شهداء بورسعيد.

وتعود فكرة انشاء المتحف في 25 ديسمبر 1995 تقديرًا لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها وسعيًا نحو توثيق بطولاتهم في اطار احتفالات بورسعيد بالعيد القومي لمدينة بورسعيد الموافق ليوم 23 ديسمبر من كل عام.

يضم المتحف مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية بأيدي أشهر الفنانين المصريين، حيث يشمل المتحف 75 عملًا فنيًا لكبار فنانى مصر في مختلف أفرع الفن التشكيلى من نحت وتصوير ورسم وجرافيك وخزف، لموضوعات مختلفة معظمها قومية وكذلك موضوع الحرب والسلام، ويسهم المتحف بدور ملموس في الحياة الثقافية ببورسعيد من خلال إقامة الندوات الفنية والأدبية والمعارض والأمسيات الموسيقية التي يستفيد منها جمهور بورسعيد.

ويحرص المتحف على دوره الثقافي، في إقامة الفاعلييات الثقافية المختلفة، كما يتبنى المتحف توصيل رسالة الفن والإبداع الراقى ورعاية الموهوبين من أطفال بورسعيد من خلال الورش الفنية التي تقام بالمتحف ويشرف عليها فنانون محترفون من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية.