الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"اللغة العربية وسبل الحفاظ عليها".. ندوة بمجمع مطروح النموذجى

ندوة بمجمع مطروح
ندوة بمجمع مطروح النموذجي

نظَّمت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، لقاءً تثقيفيًا لطلاب ومعلمي إدارة مطروح التعليمية، حول «اللغة العربية وسبل الحفاظ عليها»، وذلك في إطار احتفالات المنطقة باليوم العالمي للغة العربية.

وافتُتح اللقاء بكلمة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والذي أكد خلالها أهمية اللغة العربية ودلالتها، وسعة ألفاظها وبلاغتها، فهي لغة القرآن، ولغة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن اللغة العربية اكتسبت جمالها من جمال حروفها، وانفرادها وسط لغات العالم بفنون الشعر والنثر والخطابة والنحو والصرف، وأن تخصيص يوم عالمي للاحتفال بها مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا.

وأوصى رئيس المنطقة الأزهرية، في نهاية حديثه، الجميع بضرورة مجابهة كل من يرغب في تحطيم اللغة العربية أو مزجها بالعامية، محذرًا من خطورة المزاوجة بين اللغة العربية الفصحى واللغة العامية.

وطرح الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، مجموعة من الإجراءات التي تعزز مكانة العربية، أهمها الاهتمام بتعزيز دور الأسرة في إكساب الطفل لغته الفصيحة، وتطوير مناهج اللغة العربية وطرق تعليمها وتعلمها، وتغيير النظرة السلبية إلى اللغة العربية وتكوين وعي لغوي يقدر مكانتها في حياة الفرد وبناء المجتمع والأمة.

ندوة بمجمع مطروح النموذجي
ندوة بمجمع مطروح النموذجي
ندوة بمجمع مطروح النموذجي
ندوة بمجمع مطروح النموذجي
ندوة بمجمع مطروح النموذجي
ندوة بمجمع مطروح النموذجي
1000093848
1000093848
منطقة مطروح الأزهرية لقاء تثقيفيا إدارة مطروح التعليمية اللغة العربية وسبل الحفاظ عليها مطروح

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