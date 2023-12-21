الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يفتتح المعرض السنوي للتربية الفنية

رئيس منطقة مطروح
رئيس منطقة مطروح الأزهرية

افتتح الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، المعرض السنوي للتربية الفنية احتفاء بالعام الجديد 2024، والذى نظمه توجيه عام التربية الفنية، بمشاركة جميع الإدارات التعليمية من الطلاب والمعلمين، بمقر معهد مطروح النموذجي.

تشجيع الفنون المميزة والهادفة

وشهد الافتتاح الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، ومدير إدارة التعليم النموذجي،  السيد عثمان، ومدير إدارة مطروح التعليمية الشيخ عبد الرحمن السايس.

وتفقد رئيس المنطقة الأزهرية أقسام المعرض، واستمع لشرح مفصل عن الأعمال، مؤكدا دعمه الدائم للطلاب الموهوبين وحرصه على مشاركة طلابه في جميع المحافل والمعارض على مستوى المنطقة والجمهورية،  لتشجيع الفنون المميزة والهادفة، التى ترتقي بالذوق العام وتؤكد على أن طلاب الأزهر مميزين بإبداعاتهم وأفكارهم.

150 لوحة فنية للعام الجديد

وأوضحت بثينة خاطر، موجه عام التربية الفنية بالمنطقة الأزهرية، أن المعرض يتضمن أكثر من  150 لوحة فنية للعام الجديد، ويتنافس فيها أكثر من 50 طالب وطالبه، لأفضل لوحة فنية، من خلال استخدام خامات البيئة التي يتم إعادة استخدمها بالشكل الأمثل، حيث تنوعت المعروضات ما بين التراث، والمشروعات القومية، والقضايا العربيه والبيئة.

وفي سياق أخر كان قد تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، لجان  الاختبارات التحريرية لمسابقة القبول لطلاب القراءات بمرحلتي التجويد والعالية، بمعهد فتيات قراءات مطروح، حيث رافقه فضيلة الشيخ إبراهيم السباعي، مدير إدارة التعليم النوعي بالمنطقة مشيدا بهدوء وانتظام اللجان، وعدم وجود شكاوى من الممتحنين.

انعقاد اختبارات القبول بمرحلة التجويد 

ومن جانبه أوضح الشيخ إبراهيم السباعي، مدير التعليم النوعي، في بيان إعلامي سابق له، أن انعقاد اختبارات القبول بمرحلة التجويد تشمل مواد:(القرآن الكريم، الخط العربى، الحساب، الإملاء)، بينما تشتمل مواد الاختبار بمرحلة العالية على مواد: (القرآن الكريم، غريب القرآن، التجويد علميًا)، بالإضافة إلى الاختبارات الشفهية المعلن عنها.

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الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية المعرض السنوي للتربية الفنيه العام الجديد أزهر مطروح مطروح

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