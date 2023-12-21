"اليونيسيف": أمطار الشتاء ستزيد معاناة الفلسطينيين في غزة

قال عمار عمار، المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار على قطاع غزة سيزيد من معاناة الفلسطينيين، مشيرًا إلى وجود نحو 1.2 مليون نازح في مراكز الإيواء بقطاع غزة.

أضاف متحدث "اليونيسيف"، الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية” أن عشرات الآلاف من الأطفال يسقطون قتلى وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الإقليمي باسم "اليونيسيف"، أننا نعمل مع شركائنا على توفير الوقود والمياه الصالحة في قطاع غزة لتخفيف حدة المعاناة لدى الفلسطينيين.