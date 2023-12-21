الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"اليونيسيف": أمطار الشتاء ستزيد معاناة الفلسطينيين في غزة

المتحدث الإقليمي
المتحدث الإقليمي باسم "اليونيسيف"

قال عمار عمار، المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار على قطاع غزة سيزيد من معاناة الفلسطينيين، مشيرًا إلى وجود نحو 1.2 مليون نازح في مراكز الإيواء بقطاع غزة.

أضاف متحدث "اليونيسيف"، الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية” أن عشرات الآلاف من الأطفال يسقطون قتلى وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الإقليمي باسم "اليونيسيف"، أننا نعمل مع شركائنا على توفير الوقود والمياه الصالحة في قطاع غزة لتخفيف حدة المعاناة لدى الفلسطينيين.

القاهرة الإخبارية اليونيسيف قطاع غزة فصل الشتاء مراكز الإيواء الفلسطينيين

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