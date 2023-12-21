الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير دولى: سقوط صواريخ المقاومة على تل أبيب كشف ادعاءات الاحتلال

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة

قال أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، إن "إمطار المقاومة الفلسطينية" تل أبيب برشقة صواريخ كشفت ادّعاءات الاحتلال بالنصر المزيف الذي يروّج له، لافتًا إلى أن إسرائيل فشلت عسكريًا بالمعنى الاستراتيجي.

أضاف خبير العلاقات الدولية، الخيمس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه أثناء هذه المرحلة من العملية العسكرية يتضح الفشل الاستراتيجي بعدما قامت اليوم بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ والتي أربكت كل حسابات الاحتلال.

وأوضح أن هذه الضربة الاستراتيجية للمقاومة الفلسطينية تثبت أن المقاومة مواصلة القتال لفترات طويلة، ويبدو أنها حضّرت نفسها لهذه المعركة الطويلة مع الاحتلال، وهذه الضربة تثبت على نحو واضح دقيق أن إسرائيل فشلت وأن هذه الصواريخ ستؤثر بالضرورة على قرار الحرب في داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن هذا الأمر يؤدي إلى خلق حالة من التفاعل الجاد والكبير يربك حسابات نتنياهو الذي يسعى إلى إطالة أمد الحرب وتوسيعها واستفزاز مصر ولبنان والمنطقة والضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، وأن يستبق أي محاولة إقليمية ودولية للوصول إلى مرحلة تهدئة الجبهة أو وقف إطلاق نار.

القاهرة الإخبارية صواريخ المقاومة المقاومة تل أبيب إسرائيل الاحتلال المعركة

مواد متعلقة

مبعوث أمريكا بالأمم المتحدة: مسودة مساعدات غزة يمكن أن "تبطئ تسليمها"

"القاهرة الإخبارية": حزب الله يطلق 5 صواريخ بمحيط مستوطنة مرجليوت

"القاهرة الإخبارية": تصاعد وتيرة الاشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال شمال غزة

وزير التجارة الهولندى: حريصون على توصيل المساعدات الإغاثية لأهالى غزة (فيديو)

“القاهرة الإخبارية”: صفقة التبادل المطروحة تشمل 30 إلى 40 محتجزًا إسرائيليًا

استشهاد مواطن وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى استهدف منزلًا جنوب لبنان

القاهرة الإخبارية: ماكرون يُجدد دعوته لهدنة إنسانية فى غزة

وزير العدل الفلسطينى يُشيد بثبات الموقف المصرى الرافض لتهجير أهالى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

مع التقلبات الجوية.. كيف تحمى نفسك من نزلات برد الشتاء؟

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة