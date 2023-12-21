خبير دولى: سقوط صواريخ المقاومة على تل أبيب كشف ادعاءات الاحتلال

قال أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، إن "إمطار المقاومة الفلسطينية" تل أبيب برشقة صواريخ كشفت ادّعاءات الاحتلال بالنصر المزيف الذي يروّج له، لافتًا إلى أن إسرائيل فشلت عسكريًا بالمعنى الاستراتيجي.

أضاف خبير العلاقات الدولية، الخيمس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه أثناء هذه المرحلة من العملية العسكرية يتضح الفشل الاستراتيجي بعدما قامت اليوم بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ والتي أربكت كل حسابات الاحتلال.

وأوضح أن هذه الضربة الاستراتيجية للمقاومة الفلسطينية تثبت أن المقاومة مواصلة القتال لفترات طويلة، ويبدو أنها حضّرت نفسها لهذه المعركة الطويلة مع الاحتلال، وهذه الضربة تثبت على نحو واضح دقيق أن إسرائيل فشلت وأن هذه الصواريخ ستؤثر بالضرورة على قرار الحرب في داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن هذا الأمر يؤدي إلى خلق حالة من التفاعل الجاد والكبير يربك حسابات نتنياهو الذي يسعى إلى إطالة أمد الحرب وتوسيعها واستفزاز مصر ولبنان والمنطقة والضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، وأن يستبق أي محاولة إقليمية ودولية للوصول إلى مرحلة تهدئة الجبهة أو وقف إطلاق نار.