رئيس جامعة السويس: المرأة داعم أساسى فى التنمية المستدامة

قال رئيس جامعة السويس، الدكتور أشرف حنيجل، إن المرأة داعمًا أساسيًا وشريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة بالدولة دون أدنى شك؛ حيث تشكل نصف الطاقة المجتمعية الفاعلة وهي الدافع لمسار التنمية في كل مجالاتها الشاملة.

ندوة جامعة السويس

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جامعة السويس، اليوم الخميس، بعنوان "دور الجامعات في مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة.. الحماية القانونية وأوجه الدعم"، بمقر كلية هندسة البترول.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المرأة أسهمت بدور محوري في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة، وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليلٌ دامغ على كونها عنصرًا أساسيًا في إحداث عملية التغيير في المجتمع.

تمكين المرأة المصرية

وأشار حنيجل إلى أن الرئيس قد اعتاد على مناداة نساء مصر "بعظيمات مصر"، مؤكدا بشكل دائم على أنه يفخر دوما بما يشهده من مكانة وصلت إليها المرأة المصرية، وما حققته من إنجازات في جميع المجالات، كذلك يؤكد زيادة اليقين بأهمية مواصلة تعزيز حقوق المرأة باعتبار ذلك هو الطريق القويم، نحو إقامة مجتمع صحي ومتوازن يستند إلى العدل والإنصاف، ويستفيد من جميع الطاقات الكامنة، في بناته وأبنائه.

مناهضة العنف ضد المرأة

أكد رئيس الجامعة أن ما تقوم به الدولة من جهود لمناهضة العنف ضد المرأة يدعو للفخر والتقدير، فقد خصصت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محورها الرابع لقضية الحماية بهدف القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد المرأة، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.