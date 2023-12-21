الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكلية الحربية 2023

الكلية الحربية
الكلية الحربية

يحرص الآلاف من الشباب لتحقيق حلم الالتحاق بالكلية الحربية، ويكثر التساؤل عن موعد إعلان  نتيجة الكلية الحربية 2023 وخطوات الاستعلام عن النتيجة عبر “جوجل”.

وتعتبر الكلية الحربية من أهم الكليات، والتي يتمنى بالالتحاق بها عدد كبير من الشباب، كما أنه تم الإعلان حول اسماء الطلاب المقبولين بها، وقد تم وضع العديد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للقبول بها بالعام الدراسي 2024/2023.

نتيجة الكلية الحربية 2023

وظهرت نتيجة الكلية الحربية أمس على موقع وزارة الدفاع المصرية. 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكلية الحربية 2024/2023

  • وأتاحت الكلية الحربية لينك إلكتروني خاص من خلال وزارة الدفاع المصرية، وذلك يكون من أجل الاستعلام عن نتائج القبول لاسماء المقبولين في الكلية، وذلك يكون من خلال اتباع الخطوات الآتية:
  • أولًا قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الدفاع المصرية من خلال هذا الرابط من هنا.
  • النقر فوق خانة نتائج المقبولين الموجودة في قائمة الخدمات.
  • ثم النقر فوق كلمة استعلام.
  • وأضف كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.
  • وسوف يتم ظهور نتائج كافة الاختبارات للطلاب التي تم قبولهم.
  • وسوف ستظهر أمامك العديد من طرق السداد الخاصة برسوم التقديم في الكلية الحربية.

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شروط وضوابط الالتحاق بالكلية الحربية

قامت وزارة الدفاع المصرية بوضع الكثير من الشروط ومعايير يجب توافرها، وهي تكون كالآتي:

  • ويشترط أن يكون الطالب المتقدم من حاملي الجنسية المصرية.
  • يجب أن يجتاز الطالب المتقدم كافة الاختبارات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع في جمهورية مصر العربية.
  • يشترط أن يكون الطالب ناجح بمرحلة الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن نسبة تصل إلى حوالي 65%.
  • ويجب ألا يقل طول الشخص المتقدم عن تقريبا 170 متر.
  • ويشترط أن تكون صحيفته الجنائية خالية من أي قضايا مخلة بالشرف والامانة.
  • ويشترط أن يكون لدي الشخص المتقدم المهارات المطلوبة للتسجيل.
  • وأن يلتزم المتقدم بدفع المصروفات في الموعد المحدد لها.
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