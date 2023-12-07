الرئيس السيسي يصل الكلية الحربية ليشهد كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى الكلية الحربية، ليشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.



صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

كان الفريق أول محمد زكى، قد صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور والإناث خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على (البكالوريوس – الليسانس – الدراسات العليا) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023.

الشروط الواجبة ضمن التخصصات المطلوبة



ووفقًا لبيان وزارة الدفاع، يشترط فى التخصصات المطلوبة من المختلط أن يكون حاصلًا على المؤهل عام 2023 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون تقدير المؤهل جيد فأعلى، وألا يزيد السن فى 1/1/ 2024 عن (24) سنة للحاصلين على البكالوريوس / الليسانس، و(30) سنة للحاصلين على درجة دبلومة / ماجستير، و(34) سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة، وستكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عام دراسي (ميلادي) ويمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

بيان المستندات المطلوب تسجيل البيانات الابتدائية



وأشارت الوزارة إلى أنَّ بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وهو ( www.tansiq.mod.gov.eg ).

وسيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو ( tansiq.mod.gov.eg) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15 /11 /2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 /11 /2023 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا.

شروط القبول في الكلية الحربية 2023 للثانوية والضباط المتخصصين الثلاثاء 08/أغسطس/2023 - 01:00 مالكلية الحربية الكلية الحربية رغدة محمد شارك

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مع بدء تقديم الكلية الحربية 2023 ومعرفة تنسيق الكليات العسكرية 2023 يبدأ الطلبة في البحث عن شروط القبول في الكلية الحربية 2023.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. شروط القبول في الكلية الحربية 2023



أولا (الثانوية العامة ومايعادلها – المحاربين):

أولا (الثانوية العامة ومايعادلها – المحاربين): أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخري.

أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة ( الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى ) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2022 أو عام 2021.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

ألا يكونَ الطالب قد استقال أو فصل تأديبيًا من أى كلية أو معهد أو مدرسة.

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته من أى ( كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية / مدنية.

ألا يكون الطالب قد استقال أو فصل تأديبيًا من أى كلية/معهد عسكرى/مدرسة عسكرية.

ألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

ألا يقل طول الطالب لجميع الكليات عن (170 سم) كحد أدنى.

أن يكون الطالب لائق طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي علي الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم لياقته الطبية.

أن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم اجتيازه الاختبار.

أن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع ( 7.5 متر ) بدون تردد وللمرة الأولى فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز.

أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية.

أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقًا لتقييم لجنة الإختبار.

أن يجتاز الطالب بتفوق اختبار المعلومات العامة.

أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل أيضًا ( التحاليل التخصصية المتقدمة).

بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها موجودة على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على (الإنترنت) وهو https://tansiq.mod.gov.eg

أن يكون الطالب مُقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2021.

أن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلى ( اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي ).

يُحسـب المجمـوع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.

أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم، مع التأكيد على أن تكون البيانات المُدرجة فى أوراق القَبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجده بالكلية.

أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا أو الأكاديميات ).

يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى.