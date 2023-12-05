"تعمل تحت الماء وتكبر الأجسام 5 مرات" نظارة الرؤية الليلية LUCIE إحدى معروضات إيديكس الحربية

بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض "إيديكس" الحربي الذي يقام في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، أُلقي الضوء على واحدة من أحدث المنتجات العسكرية، وهي نظارة الرؤية الليلية LUCIE التي أنتجتها الشركة العربية العالمية للبصريات.

من مواصفات تلك النظارة الحديثة المتطورة هو سهولة حملها في حقيبة الجندي أو على رأسه دون أن تعيقه إذ أنها تتميز بصغر الحجم والمتانة كما تتميز بتصميمها الفريد من نوعه من حيث المسافات الصغيرة ما بين العينين ما يعطي جاذبية لها.

وبسبب قلة عزم نظارة الرؤية الليلية LUCIE على خوذة الجندي الناتجة عن تصميمها البسيط، يمكن له ارتدائها بارتياح لأوقات طويلة، وتشتمل تلك النظارة على عدسات مكبرة لمسافات طويلة من الممكن إضافتها لتكبير الجسم المراد حتى ٣.٨ مرة عن الحجم الطبيعي، ويصل في بعض الأحيان إلى ٥ مرات.

تتمتع بنظام حماية أوتوماتيكي

وعن هذه النظارة أوضح مسؤول في الشركة العربية العالمية للبصريات أنها تعد من الجيل الثاني والثالث، وهو ما يجعلها تتمتع بنظام حماية أوتوماتيكي بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن التعامل بها في الماء حتى ساعتين كاملتين بالقوات البحرية.

ويعد من مميزات نظارة الرؤية الليلية LUCIE كذلك أنها تتمتع بباعث أشعة تحت حمراء داخلي مزود بمؤشر تشغيل (ir-on) وغلق أوتوماتيك في حالة الإضاءة العالية، وأيضًا في حالة التخزين وعدم الاستخدام، مع ظهور مؤشر لانخفاض البطارية لإعادة شحنها مرة أخرى.

وكان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023 أمس الاثنين الرابع من ديسمبر، وخلاله أشاد بالمنتجات المصرية المعروضة مؤكدًا أنها تضاهي المنتجات العالمية.

وقد حضر الافتتاح كلًا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وخلال افتتاحه للمعرض تفقد الرئيس السيسي كذلك الأجنحة المختلفة له.



ومن جانبه قال وزير الدفاع محمد زكي أن المعرض هو حدث عالمي مهم، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب، تعصف بالأمن والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

وتابع زكي بقوله "أن القوات المسلحة ستظل حارسًا لهذا الوطن، ساعية لامتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصر، في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام".