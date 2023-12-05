الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تعمل تحت الماء وتكبر الأجسام 5 مرات" نظارة الرؤية الليلية LUCIE إحدى معروضات إيديكس الحربية

نظارة الرؤية الليلية
نظارة الرؤية الليلية LUCIE

بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض "إيديكس" الحربي الذي يقام في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، أُلقي الضوء على واحدة من أحدث المنتجات العسكرية، وهي نظارة الرؤية الليلية LUCIE التي أنتجتها الشركة العربية العالمية للبصريات.

من مواصفات تلك النظارة الحديثة المتطورة هو سهولة حملها في حقيبة الجندي أو على رأسه دون أن تعيقه إذ أنها تتميز بصغر الحجم والمتانة كما تتميز بتصميمها الفريد من نوعه من حيث المسافات الصغيرة ما بين العينين ما يعطي جاذبية لها.

وبسبب قلة عزم نظارة الرؤية الليلية LUCIE على خوذة الجندي الناتجة عن تصميمها البسيط، يمكن له ارتدائها بارتياح لأوقات طويلة، وتشتمل تلك النظارة على عدسات مكبرة لمسافات طويلة من الممكن إضافتها لتكبير الجسم المراد حتى ٣.٨ مرة عن الحجم الطبيعي، ويصل في بعض الأحيان إلى ٥ مرات.

تتمتع بنظام حماية أوتوماتيكي

وعن هذه النظارة أوضح مسؤول في الشركة العربية العالمية للبصريات أنها تعد من الجيل الثاني والثالث، وهو ما يجعلها تتمتع بنظام حماية أوتوماتيكي بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن التعامل بها في الماء حتى ساعتين كاملتين بالقوات البحرية.

ويعد من مميزات نظارة الرؤية الليلية LUCIE كذلك أنها تتمتع بباعث أشعة تحت حمراء داخلي مزود بمؤشر تشغيل (ir-on) وغلق أوتوماتيك في حالة الإضاءة العالية، وأيضًا في حالة التخزين وعدم الاستخدام، مع ظهور مؤشر لانخفاض البطارية لإعادة شحنها مرة أخرى.

وكان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023 أمس الاثنين الرابع من ديسمبر، وخلاله أشاد بالمنتجات المصرية المعروضة مؤكدًا أنها تضاهي المنتجات العالمية.

وقد حضر الافتتاح كلًا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وخلال افتتاحه للمعرض تفقد الرئيس السيسي كذلك الأجنحة المختلفة له.

 ومن جانبه قال وزير الدفاع محمد زكي أن المعرض هو حدث عالمي مهم، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب، تعصف بالأمن والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

وتابع زكي بقوله "أن القوات المسلحة ستظل حارسًا لهذا الوطن، ساعية لامتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصر، في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام".

إيديكس لمعرض إيديكس مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية نظارة الرؤية الليلية LUCIE خوذة الجندي وزير الدفاع

مواد متعلقة

مستشار بأكاديمية ناصر: معرض إيديكس وُلد عملاقًا وتشارك به شركات تصنيع عالمية

"الإنتاج الحربى" تكشف عن أول راجمة صواريخ مصرية فى معرض إيديكس

مصرية 100%.. "العربية للتصنيع" تعرض منتجاتها الحديثة فى معرض إيديكس (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

نظام حماية ضد الألغام.. مدرعة "التمساح 6" مفاجأة "إيديكس 2023"

مسئول أمريكى: مقترح مصر بشأن مستقبل غزة الأكثر قبولًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة