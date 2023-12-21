أودعت محكمة جنح أخميم الجزئية حيثيات حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات على مستريح العقارات في منطقه سوهاج في مدينة سوهاج.

ننشر حيثيات الحكم على مستريح العقارات بمدينة سوهاج

وتبين من حيثيات الحكم استيلاء المتهم من المجني عليهم محمد الخضيري خلف ومحمد أحمد رضوان وعلاء كامل محمد ومؤمن أحمد رضوان بطريقه الاحتيال واتهامهم بالاستثمار في العقارات والاستيلاء على أموال المجني.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم على عثمان عرض على المجني عليهم تشغيل أموالهم في مجال الاستثمار العقاري من خلال شركة الأندلس للاستثمار العقاري الخاصة به حصل منهم على مبالغ مالية تقدر بـ650 ألف دولار مقابل على على أن يسلمه أرباحا ثانوية مقابل تجارته في الاستثمار العقاري من خلال الشركة الخاصة به وأنه يستطع توظيف أموالهم لديه لأخذ أرباح مالية كبيرة.

وكشفت حيثيات الحكم عن أنه قد خلصت المحكمة في قضائها المتقدم إلى ثبوت الجريمة في حق المتهم مما توافر عناصر الخطأ في حقه، والذي ألحق بالمدعين أضرارا تمثلت فيما أصابهم من ضرر وهو يعلمهم وعدم تمكينهم من الاستفادة به وشعورهم بألم الفقد وعدم استبداد، ومن ثم فإن المحكمة تجيبهم إلى طلبهم بالتعويض المؤقت على النحو المبين وأنا للمحكمة تجزئ التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه وما تراه متطابقا للحقيقة وما تطرح وتطرح ما عداه.

وقال المحامي يحيي الهوارية دفاع المجني عليهم، إنه عقب تحرير محضر ضد المتهم بتهمة النصب على المجني عليهم وإيهامهم بمشروع كاذب "الاستثمار العقاري" ووعدهم بأرباح خيالية، وعند مطالبته بالأرباح مرات عديدة اكتشفوا أنهم ضحايا مستريح جديد، كما رفض رد المبالغ المستولي عليها، فحررنا ضده بلاغا للأموال العامة وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث الأموال العامة بقيادة العميد محمد حسن والمقدم محمود المصري بالقبض علي المتهم واعترف بجريمته وتوصلت التحريات لصحة الواقعة وعرض على النيابة العامة ووجهت إليه تهمة النصب وسطرت محكمة جنح أخميم الجزئية حكما فريدا بالحبس ثلاث سنوات، وما زال المتهم هاربا من تنفيذ الحكم، ونناشد وزارة الداخلية للقبض عليه.