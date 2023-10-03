الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استولى على مليوني جنيه.. حبس مستريح العقارات في الغربية 4 أيام

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس صاحب شركة مقاولات في محافظة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب على الأهالي والاستيلاء منهم على مليوني جنيه بدعوى توظيفهم في مجال الاستثمار العقاري.

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وأقرّ المتهم عقب القبض عليه بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، باستيلاءه على أموال الأهالي بدعوى توظيفها في العقارات ولكنه لم يلتزم بوعده، ولم يرد لهم أصل المبالغ التي قام باستلامها منهم.

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وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرام الأموال العامة من ضبط (صاحب شركة مقاولات - مقيم بالغربية) لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبلغ مالى 2.000.000 مليون جنيه بدعوى توظيفها لهـم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

جهات التحقيق صاحب شركة مقاولات اتهامه بالنصب مجال الاستثمار العقارى جرائم الأموال العامة النيابة العامة محافظة الغربية

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استولى على مليوني جنيه.. حبس مستريح العقارات في الغربية 4 أيام

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